Razgledišče na Fridrihštajnu zaradi varnosti odstranjeno

11.1.2022 | 13:00

Razgledišče ni bilo več varno ...

... in so ga morali porušiti. Zdaj ga ni več. (fotografije: Občina Kočevje)

Kočevje - Leseno razgledišče na Fridrihštajnu je Občina Kočevje zaradi dotrajanosti in poškodb odstranila. Pred leti so ga postavili občani in kot tak ni bil več primeren za popravilo. A kot pravijo na občini, je v načrtu že rekonstrukcija oziroma postavitev novega razgledišča. Z Zavodom za varovanje kulturne dediščine Slovenije že potekajo dogovori glede primerne oblike in podobe razgledišča, da bo kar se da hitro ponovno zgrajeno, seveda ustrezno lokaciji, poudarjajo na občini.

Nema priča prepovedane ljubezni

Grad Fridrihštajn se nahaja južno od Kočevja na 970 metrov visoki vzpetini in je priljubljena točka obiskovalcev in pohodnikov.

Grad je dal med leti 1423 in 1425 zgraditi grof Friderik Celjski, takratni fevdni gospodar Kočevske, da bi v njem lahko živel s svojo izvoljenko Veroniko Deseniško. Ruševine gradu in ostankov najvišje ležeče grajske stavbe na Slovenskem še danes, kot so zapisali na portalu Zavoda Kočevsko, pričajo o prepovedani ljubezenski zgodbi med zaljubljencema, ki sta na gradu za kratek čas našla svoje zatočišče. Z ljubeznijo se Friderikov oče ni sprijaznil in je dal Friderika zapreti, Veroniko pa utopiti. Na prepovedano ljubezensko zgodbo opominjajo le zbledeli spomini, ruševine in skala, v katero na bi pred davnimi časi kamnoseki za zaljubljenca vsekali sedeža ...

V 16. stoletju je bil grad v posesti barona Julija Turna. Sredi 17. stoletja so tedanji lastniki Kočevske, Auerspergi, v Kočevju zgradili nov grad, Fridrihštajn pa je izgubil pomen in na začetku 19. stoletja dokončno propadel.

Do ruševin gradu, na katerem se nahaja vpisna skrinjica z žigom, lahko pridemo po kratki plezalni poti ali po pohodniški poti, ki vodi iz Kočevja, še vabi Zavod Kočevsko.

M. K.