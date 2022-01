Novo vozilo v Gasilski enoti Ribnica

11.1.2022 | 08:10

Ribnica - Ribniški župan Samo Pogorelc je te dni v družbi gasilcev in gasilk namenu uradno predal novo gasilsko vozilo TRV-d.

Vozilo je sestavljeno iz podvozja, hidravličnega dvigala, ki bo premoglo dvig v višino do 18 metrov in nadgradnje z opremo za vse vrste večjih in težjih intervencij, kot so nesreče v cestnem prometu težjih in velikih vozil, nesreče na železniških tirih, letalske nesreče, porušitve objektov, nesreče z nevarnimi snovmi, nesreče na vodi in elementarne nesreče.

Vrednost vozila je ocenjena na 400.000 €, od tega je 190.000 € prispevala Občina Ribnica.

M. K.

foto: FB Občina Ribnica

Galerija