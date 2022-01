Vrtec Pedenjped Novo mesto - Glas otrok za nova vrtčevska igrala

11.1.2022 | 09:20

Pedenjzborček je zapel, v vrtcu pa pravijo: naj glas otrok postane razvojna vez med nami in novimi generacijami! (foto: Vrtec Pedenjped)

Novo mesto - Vrtec Pedenjped Novo mesto z dobrodelnim koncertom pevskega zborčka zbirajo prispevke za nakup novih igral – Koncert na ogled na svetovnem spletu – V zadnjih dveh letih skupaj z občino načrtno preoblikujejo in urejajo igrišča po svojih enotah

V novomeškem vrtcu Pedenjped želijo, da bi bili njihovi otroci deležni gibalnih izzivov, ki so ob vse večjem posedanju ob elektronskih napravah kar nujni. »Da bi obnove in posodobitve vrtčevskih igrišč lahko hitreje stekle, smo se zaposleni skupaj s starši odločili, da bomo poiskali dodaten denar, in nastala je ideja o dobrodelnem koncertu pevskega zborčka,« je pojasnila ravnateljica Vrtca Pedenjped Meta Potočnik.

Ker je bil obisk koncerta zavoljo vsem znanih preventivnih ukrepov omejen, so ta poseben večer v parku pri enoti Ostržek v Bršljinu posneli in ga na ogled na svetovnem spletu ponudili tudi vsem drugim. Na dogodku sta poleg Pedenjzborčka, v njem je tokrat pod vodstvom Srečka Mesariča in Andreje Gregorčič prepevalo 63 otrok iz enot Ostržek in Videk, nastopila še gosta – violinistka Anja Dular in Etno banda Poseben gušt.

Pedenjzborček ima sicer že kar bogato desetletno zgodovino. V najboljših letih šteje tudi do 70 otrok, z leti pa se je nabralo lepo število priložnosti, na katerih so razveseljevali svoje domače in tudi druge poslušalce, denimo v Domu starejših občanov Novo mesto, podjetjih Krka in Adria Mobil ter v Splošni bolnišnici Novo mesto. Sodelovali so tudi pri reviji pevskih zborov v organizaciji novomeške JSKD, večkrat praznično obarvali veseli december na Glavnem trgu in z uličnim prepevanjem damam polepšali dan žena.

Prenovljeni terasi z nadstreški in tlakovanimi igralnimi površinami v enoti Metka (foto: Vrtec Pedenjped)

»Posebno doživetje pa je dolgoletno sodelovanje s kulturnim društvom slovensko-avstrijske zamejske skupnosti, ki Pedenjzborček že vrsto let uvršča v program prepevanja ob ledenih jaslicah v Gradcu. Ob visoki obletnici stvaritve brezčasne božične pesmi Sveta noč so naši mladi pevci prepevali v Salzburški katedrali in ob kapeli sredi Oberndorfa. Že kar tradicionalnega dogodka se vselej udeleži ogromno otrok in staršev, ki jih spremljajo na glasbeno popotovanje in je tako nepozaben, a organizacijsko in finančno zahteven projekt. A z iznajdljivostjo vodstva, požrtvovalnostjo strokovnih delavcev in ostalih sodelujočih zmoremo tudi to,« je orisala Katarina Dvornik in dodala, da je bilo tradicionalno prepevanje pred ledenimi jaslicami v načrtu tudi letos, a je vsesplošno epidemiološko stanje onemogočilo doživetje. So pa pripravili že omenjeni čarobni dobrodelni praznični večer.

IGRALA ZA CELOSTNI RAZVOJ

Vrtec Pedenjped trenutno deluje v osmih enotah v različnih predelih Novega mesta – na Drski, v Šmihelu, Gotni vasi, Ulici Slavka Gruma, Bršljinu in centru mesta. »Vsaka enota ima notranje in zunanje igralne površine. Veliko igral je klasičnih, že precej obrabljenih, manj funkcionalnih in tudi ne estetsko ustreznih. Sproti jih popravljamo, včasih tudi preoblikujemo, da služijo pravemu namenu. A ugotavljamo, da zgolj klasična igrala ne zadostujejo več potrebam, sploh pa ne strokovnemu izvajanju pedagoško-gibalnih aktivnosti. Sodobna otroška igrala se namreč razlikujejo od njih, saj omogočajo več vrst aktivnosti v več težavnostnih stopnjah. To so igrala za celostni razvoj, kot so hoja po premičnem mostu, plezanje po široki mreži, vzpenjanje po lestvi ali plezalni steni in spuščanje po jeklenici. Otroci tako razvijajo gibalne sposobnosti, koordinacijo, hitrost, natančnost in moč,« je pojasnila Potočnikova.

V zadnjih dveh letih zato vrtec Pedenjped skupaj z ustanoviteljico Mestno občino novo mesto načrtno preoblikuje in ureja vrtčevska igrišča. V zadnjem obdobju so obnovili in posodobili vrtčevske terase z nadstreški in tlakovanimi igralnimi površinami v enotah Rdeča kapica, Videk in Metka za prvo starostno obdobje, za drugo starostno obdobje in razvojni oddelek pa obnovo načrtuje v naslednjih letih, saj so obnove in nakupi certificiranih in varnih igral po besedah ravnateljice zelo dragi, zato tudi omenjeni dobrodelni koncert. Ker v zborčku sodelujejo otroci iz dveh večjih enot v Bršljinu, bodo zbrani denar namenili nakupu jeklenice in plezalne stene prav zanje, saj si ju tako otroci kot vzgojitelji zelo želijo.

Iz aktualne tiskane številke Dolenjskega lista.

M. Žnidaršič