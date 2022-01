FOTO: Po avtocesti z avtobusom brez kolesa

11.1.2022 | 10:20

Avtobus brez kolesa (fotografiji: PPP Novo mesto)

Prometni policisti so v minuli noči, ob enih, na avtocesti Ljubljana - Obrežje obravnavali 32-letnega voznika iz Kosova, ki je vozil avtobus, ki mu je na levi strani, na tretji osi (gre za večji avtobus, ki ima zadaj dve osi), manjkalo kolo. Na nenavaden pojav so policiste na številki 113 opozorili ostali vozniki. Prometni policisti so ugotovili, da je avtobus sicer prazen, voznik pa ni znal zadovoljivo pojasniti, kdaj naj bi ostal brez kolesa. Na osi, kje je manjkalo kolo, je s platnenimi trakovi (''gurtnami'') slednjo utrdil v zgornjem položaju.

Zaradi kršitev zakona o motornih vozilih so ga oglobili za 400 evrov, postopek pa bodo uvedli tudi zoper pravno osebo (predpisana je globa 2.000 evrov). Avtobus so seveda izločili iz prometa.

Odprla vrata avtomobila v trenutku, ko je mimo pripeljal tovornjak

Policisti so sicer v minulih 24. urah obravnavali trinajst prometnih nesreč z gmotno škodo, od tega je bilo pet trkov z divjadjo.

Novomeški policisti so obravnavali prometno nesrečo v Bršljinu, v kateri se je ena oseba hudo telesno poškodovala. Po prvih ugotovitvah je 48-letna sopotnica v osebnem avtomobilu na parkirišču podjetja odprla vrata avtomobila ravno v trenutku, ko je mimo pripeljal tovornjak. S poškodovano nogo so jo odpeljali v bolnišnico. Pri vozniku tovornega vozila niso ugotovili prisotnosti alkohola, 48-letnici pa so napisali plačilni nalog, ker je odprla vrata, ne da bi se prepričala, če je to varno.

Vlomi in tatvine - kradli hrano, koruzo, podirali drevesa



Iz cestnega in gradbenega podjetja na Ljubljanski cesti so klicali policiste, ker so ugotovili, da so jim neznanci med vikendom vlomili v zaboj za orodje. Novomeški policisti so ugotovili, da so neznanci na silo odprli lesen zaboj na tovornem delu tovornega vozila in iz njega odnesli motorno rezilko znamke Hilti in motorno žago Husqvarna. Škode naj bi bilo za okoli tisoč petsto evrov.

Na Pristavi pri Raki so ponoči vlomili v stanovanjsko hišo in gospodarsko poslopje. Pregledali so klet in iz zamrzovalnika odnesli nekaj hrane, v gospodarskem poslopju pa nabrali koruzo in iztočili nekaj dizelskega goriva. Skupaj naj bi lastniku povzročili za okoli štiristo evrov škode.

Krški policisti so v Velikem Podlogu obravnavali gozdno tatvino. Po prvih ugotovitvah ogleda so neznanci na parceli lastnika posekali enajst dreves in lastniku povzročili več kot dva tisoč evrov škode.

V Mali Hubajnici so opazili, da je bilo med vikendom vlomljeno v vikend. Storilci so odnesli tv sprejemnik znamke Samsung. Skupaj so lastnikom povzročili za okoli dvesto petdeset evrov škode.

Na Pavčkovi v Novem mestu pa so v zadnjem tednu dni vlomili v kletne prostore bloka. Lastniku kleti so pobrali baterijski vrtalnik znamke Makita, komplet dvanajstih svedrov znamke Bosch, štiri konjake in čistila ter mu povzročili za okoli tristo petdeset evrov škode.

Zastrupitev z ogljikovim monoksidom

V sevniškem zdravstvenem domu so oskrbeli 55-letnika, ki se je po prvih ugotovitvah policistov zastrupil z ogljikovim monoksidom. Policisti so opravili ogled prostora, kjer se je nahajal 55-letnik, ki je pomagal znancu pri opravilih. V prostoru so imeli plinski bojler, vrata pa tesno zaprta. Zaradi slabosti so 55-letnika odpeljali v zdravstveni dom, kjer so torej ugotovili zastrupitev z ogljikovim monoksidom. Po oskrbi v zdravstvenem domu so ga odpustili domov brez hujših poškodb.

Mejne zadeve in tujci

Brežiški policisti so v Slovenski vasi zvečer prijeli dva, na Obrežju pa tri državljane Kosova, ki so v državo prišli na nezakonit način. Postopki s tujci še niso zaključeni.

