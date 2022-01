FOTO: Gorelo v kleti, lastnik opečen

11.1.2022 | 18:20

Fotografije po požaru v Gorenji vasi: PGD Ševnica

Danes ob 9.28 je v naselju Gorenja vas pri Mirni, občina Mirna, gorelo v kleti stanovanjske hiše. Gasilci PGD Mirna, Ševnica, Selo pri Mirni in Volčje Njive so pogasili požar, prezračili prostore in iznesli ožgane predmete. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so lastnika, ki se je opekel, na kraju oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Le dim, brez ognja - dvakrat kratek stik na elektro napeljavi

Ob 15.18 se je v naselju Vejar, občina Trebnje, kadilo iz lesenega zidu stanovanjske hiše. Gasilci PGD Trebnje in Račje selo so opravili pregled s termovizijsko kamero, izmerili prisotnost plinov in ugotovili da je prišlo do kratkega stika na elektro napeljavi ter svetovali pregled elektro napeljave.

Ob 10.09 se je na Metliški cesti v Semiču v prostorih trgovine širil vonj po zažgani plastiki. Gasilci PGD Semič so opravili pregled s termovizijsko kamero, prezračili prostore ter ugotovili, da je prišlo do kratkega stika na elektro napeljavi. Obveščeni je bil električar, ki bo odpravil napako.

