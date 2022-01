Rekorden občinski proračun in številne naložbe

12.1.2022 | 08:10

Kočevje (foto: arhiv; Občina Kočevje)

Kočevje - Občina Kočevje ima v letošnjem letu na voljo rekorden proračun, zato po besedah župana Vladimirja Prebiliča načrtujejo številne projekte. Med drugim bodo nadaljevali projekte gradnje novega vrtca in zdravstvenega centra ter obnovo občinske stavbe. Dokončna odločitev o zaprtju dela mestnega jedra za motorni promet pa bo sprejeta prihodnje leto.

Dozdajšnji proračuni občine so znašali okoli 22 do 23 milijonov evrov, letošnji pa je s 34 milijoni evrov odhodkov najvišji do zdaj.

Višja povprečnina

Glavni razlogi za to so po besedah župana trije. Prvi je povezan z "razumevanjem trenutne vlade za zagotavljanje zadostnih virov v občinskih proračunih, ki nikoli ni bilo takšno, kot je danes". Zato je povprečnina, ki je bila včasih okoli 570 evrov, narasla na 645 evrov, "kar je izdaten dvig". "V našem konkretnem primeru to pomeni, skoraj 1,5 milijona evrov več," je na srečanju z novinarji dejal župan.

Zadolževanje

Drugi razlog je izdatnejše zadolževanje občine. Denar je danes zelo poceni, pogoji zadolževanja pa še dolgo ne bodo tako ugodni kot so danes, je dejal. Občine se po njegovih besedah zadolžujejo po 0,2-odstotni obrestni meri, imajo pa tudi možnost enoletnega moratorija na vračanje posojila.

Denar z razpisov

Tretji razlog za rekorden proračun so po besedah župana izdatna sredstva, ki jih občina pridobiva s projekti, s katerimi kandidira na različnih razpisih države in EU.

Od 34 milijonov evrov porabe v letošnjem proračunu bodo naložbam namenili 55 odstotkov, kar je po županovih besedah precej nad povprečjem občin v Sloveniji, ki je med 30 in 40 odstotki. "Če bi obseg naložb v naši občini preračunali na prebivalca, smo na drugem mestu med občinami v Sloveniji," je ponazoril.

Naložbe

Letos po županovih besedah nadaljujejo gradnjo novega 16-oddelčnega vrtca, ki bo nadomestil vrtca Čebelica in Kekec. Gradnja teče kot mora in bo končana maja, je povedal.

Nadaljujejo projekt gradnje Zdravstvenega centra Kočevje na Roški cesti pri zdravstvenem domu, za katerega je v pripravi razpis za izvajalca, ter obnovo dotrajane občinske stavbe, kjer naj bi glavna dela potekala letos in prihodnje leto.

Nadaljevali bodo projekt obnove t. i. rdeče hiše, kjer so tik pred podpisom pogodbe z izvajalcem del, projekt obnove kočevskega kegljišča in urejanje Rudniškega jezera.

Glede stalne zapore ceste za motorni promet skozi središče mesta je Prebilič povedal, da bo končna odločitev sprejeta prihodnje leto. Bodo pa cesto verjetno za nekaj časa znova zaprli med letošnjim poletjem, pri čemer bodo ob tem zagotovili tudi ustrezne vsebine.

STA; M. K.