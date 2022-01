Obnova edinega bazena v občini poteka po načrtih

12.1.2022 | 09:30

Projekcija obnovljenega bazena ...

... takšen pa je zdaj.

Ribnica - V občini Ribnica so jeseni začeli prenovo edinega bazena v občini. Po besedah župana Sama Pogorelca dela potekajo po načrtih in naj bi bila končana do maja, ko naj bi bil bazen tudi odprt. Tečejo pa tudi že načrti, da bi v prihodnje bazen poleti deloval kot kopalni bazen. Trenutno je namreč namenjen športni vadbi in rekreaciji.

V okviru celovite prenove 44 let starega in 25 metrov dolgega bazena predvidevajo zamenjavo bazenske školjke, keramike, bazenske tehnike in stavbnega pohištva. Izolirati nameravajo strop, na novo bodo uredili razsvetljavo, ozvočenje in prezračevanje. Slačilnice oziroma garderobe bodo iz kleti premaknili nadstropje višje, da bo omogočen dostop gibalno oviranim osebam, kar bo po besedah župana tudi ena od pomembnejših pridobitev obnove.

Do zdaj so v okviru prenove dobavili novo bazensko školjko, ki jo je treba še vgraditi. Poteka večina obrtniških del, med drugim izolacija stropa, zamenjava strojnih in elektro inštalacij, je pojasnil župan.

Hkrati pa po županovih besedah že pripravljajo projektno dokumentacijo za izgradnjo zunanje terase, s katero bi v prihodnje omogočili uporabo bazena tudi kot kopališča v poletnih mesecih. "S tem bomo zagotovili, da bo bazen v uporabi celo leto," je dodal. Načrt je, da bi gradnjo terase začeli konec tega leta ali v začetku prihodnjega, nekatere stvari, potrebne za samo izgradnjo, pa naj bi predvideli že v teku trenutne prenove.

Bazen obnavlja podjetja CBE iz Ljubljane. Projekt je vreden 1,9 milijona evrov, od česar bo 1,5 milijona evrov zagotovilo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

STA; M. K.

foto: Občina Ribnica