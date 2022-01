Gasilci in policisti odpirali vrata; danes brez elektrike

12.1.2022 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Včeraj ob 18.03 so v Volčkovi vasi, občina Šentjernej, gasilci PGD Šentjernej ob navzočnosti policije s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanjskega objekta. Zakaj je bilo to potrebno, z regijskega centra za obveščanje ne poročajo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TANČA GORA1 na izvodu GASILNI DOM.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 zaradi del prekinjena dobavaodjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. SUHOR , izvod Gornji Suhor.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 občasno prekinjena dobava energije odjemalcem, oskrbovanmi iz TP GOBNIK na izvodu GOBNIK.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Mokronog šola, nizkonapetostno omrežje - Blok 1 predvidoma med 12:00 in 14:30 uro; na območju TP Žalostna gora pa predvidoma med 8:30 in 12:00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Gazice Krka, nizkonapetostno omrežje - Proti Gazicam predvidoma med 8:00 in 12:00 uro, na območju TP Zaboršt in Zaboršt - Stara Bučka predvidoma med 8:00 in 14:00 uro in na območju TP Jerman vrh predvidoma med 8:00 in 14:00 uro; na področju Krško z okolico (nadzorništvo Krško okolica) na območju TP Mali Kamen okrog, nizkonapetostno omrežje - Hiše leva stran ceste predvidoma med 8:00 in 12:00 uro; na Področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Glogov Brod predvidoma med 8:00 in 14:00 uro in na območju TP Ključice, Čela, Arnova sela, Dolenja vas pri Artičah, Mrzlak 1, Mrzlak 2, Gornji Obrež, Pohanca, Trebež, Glogov brod, Artiče in Artiče zadružni dom - nadomestna predvidoma med 13:00 in 14:00 uro.

M. K.