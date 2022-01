Smučišče na Gačah odpirajo v soboto

12.1.2022 | 14:00

Foto: FB SC Gače

Borut Koprivnik (foto: I. V.)

Gače nad Črmošnjicami - Odprtje smučišča na Gačah nad Črmoščnjicami so, kot smo poročali, načrtovali že sredi decembra, a je bilo vreme takrat pretoplo, na edinem večjem smučišču na jugovzhodu Slovenije so žičničarji čakali izdatnejšo pošiljko snega ali pa primerno nizke temperature, ki bi jim omogočile umetno zasneževanje.

Zdaj je letošnji dan D napočil, iz Smučarskega centra Gače so danes sporočili, da smučarje na svoje strmine vabijo v soboto, 15. januarja. Delovala bo proga B in sedežnica. Poleg sedežnice Gričice bosta na voljo tudi vlečnica Medo in vlečnica Gače1 (če jim bo do takrat uspelo zasnežiti vlečno pot).

Potem ko so predlani kupili poseben hladilnik, s katerim vodo iz zbirnega bazena shladijo na 2 °C, lahko s skupno 25 snežnimi topovi delajo sneg že pri –2 °C. Vse žičniške naprave, vključno s sedežnico in z vlečnico Vrh, so bile že decembra ustrezno servisirane in imele dovoljenje za obratovanje.

''V sezoni 2019/20 je smučišče obratovalo le 25 dni, lanska sezona pa bi bila, če ne bi bilo smučišče z izjemo otroške proge med počitnicami vso zimo zaprto zaradi vladnih epidemijskih ukrepov, rekordna,'' trdi vodja smučišča in direktor podjetja Gače Borut Koprivnik. Letos so v predsezonski prodaji prodali bistveno manj sezonskih vozovnic po zelo ugodni ceni kot v prejšnjih letih, saj ljudje ne vedo, kako se bo izšlo zaradi covida, tako da so zelo previdni. Poleg tega so vozovnice, kupljene za lansko sezono, ko smučišče ni delovalo, veljavne tudi v novi sezoni.

Poletna sezona in načrti

V nasprotju z zimsko sezono pa na Gačah niso imeli težav s poletno sezono, ko je bilo ob koncih tedna tam precej živahno. Njihovi kolesarski vodniki so kolesarje vodili po šestih označenih progah, dolgih od 12 do 25 kilometrov. Za izposojo imajo na voljo dvajset električnih gorskih koles in dve otroški, precej obiskovalcev pa je prepričala bogata gostinska ponudba z jedmi na žlico, jedmi z žara in ražnja ter predvsem iz podpeke, privlačna pa so tudi enodnevna in dvodnevna doživetja Kočevskega roga s pohodi, z gorskim kolesarjenjem ter s spoznavanjem narave in divjih živali.

Kljub težkim časom pa lastnikom smučišča Gače načrtov ne manjka. Načrtujejo postavitev od 20 do 30 glamping hišk in gradnjo tako imenovanega ekoresorta, za kar so s soinvestitorji že kupili zemljišče. Nad otroškim smučiščem nameravajo postaviti adrenalinski park, postavili pa bodo tudi otroška igrala.

