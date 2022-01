Poškodovan v požaru; Dolenjski muzej ob baker; doma presenetili vlomilce

12.1.2022 | 14:35

Posledice včerajšnjega požara v Gorenji vasi. (foto: PGD Ševnica)

V Gorenji vasi pri Mirni so včeraj dopoldne posredovali gasilci, reševalci in policisti. Po prvih ugotovitvah je zaradi dotrajane cevi plinske jeklenke s kuhalnikom prišlo do uhajanja plina, nato pa do eksplozije in požara. Lastnik je poskušal požar pogasiti sam, pri tem pa so ga ognjeni zublji opekli in lažje poškodovali. Moškega so po oskrbi na kraju z reševalnim vozilom odpeljali v zdravstveni dom Trebnje. Ogenj je povzročil za nekaj tisoč evrov škode.

Vlom v trgovino

Na Kočevarjevi ulici v Novem mestu so neznanci najverjetneje v noči na ponedeljek izkoristili dotrajanost požarnih vrat in tako z lahkoto vstopili v trgovino ter odnesli cigarete, sončna očala in pralni prašek. Točno bodo ugotovili po opravljeni inventuri, že zdaj pa ocenjujejo škodo za vsaj nekaj sto evrov.

Ukradli bakrene obrobe

Policisti so opravili ogled tatvine bakrenih obrob podpornega zidu pri Dolenjskem muzeju v Novem mestu. Storilci so odtrgali približno sedem metrov bakrenih obrob, še štirinajst metrov pa poškodovali. Škode bo verjetno za okoli tisoč evrov.

Presenetili vlomilce

V Goriški vasi pri Škocjanu so nekaj pred drugo popoldne v hiši presenetili tri neznance, ki so tja vlomili med odsotnostjo lastnikov. Ko so zagledali lastnike, je trojica pognala v beg skozi kuhinjsko okno in se iz kraja odpeljala. Na podlagi opisa in z zbiranjem obvestil so v aktivnostih, v katere so bile vključene patrulje več policijskih postaj, v Dobruški vasi locirali vozilo, ki je ustrezalo opisu, prav tako lastnik vozila. Opravili so ogled kraja vloma in avtomobila, obvestili dežurno preiskovalno sodnico in državno tožilko ter se podrobneje pogovorili z lastnikom vozila. Po zaključeni preiskavi bodo na okrožno državno tožilstvo vložili kazensko

ovadbo.

Vozil brez vozniškega dovoljenja

Črnomaljski policisti so popoldne zasegli osebni avtomobil 22-letnemu vozniku iz okolice Metlike, ker so pri kontroli prometa ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja.

Pridržali razgrajača

Policisti so se nekaj po enajsti zvečer posredovali zaradi kršitve javnega reda in miru v Smolenji vasi. Ko so policisti opravljali razgovore z udeleženci, da bi ugotovili, kaj točno se je dogajalo, je začel 23-letnik, pod vplivom alkohola, ponovno kršitvi javni red. Ker se kljub opozorilom ni pomiril, so ga vklenili in odpeljali v pridržanje.

M. K.