Počivalšek v Elvezu, Revozu in Arexu - upa, da zaradi karanten ne bo treba zapirati proizvodnje

12.1.2022 | 20:00

Zdravko Počivalšek (STA)

Zdravko Počivalšek in direktor Arexa Ivan Kralj (več fotografij spodaj v fotogaleriji; foto: J. K.)

Šentjernej - Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek upa, da do uresničitve pesimističnih scenarijev pri razvoju okužb covida-19 ne bo prišlo. V vsakem primeru od gospodarstva pričakuje še odgovornejše ravnanje, da ne bodo primorani zaradi pomanjkanja delovne sile zapirati proizvodnje, je dejal ob današnjem obisku na Dolenjskem.

Počivalšek je ob tem opozoril na morebitni problem zaradi skokovitega naraščanja okužb in dodal, da bo treba razmisliti, kako ob odsotnosti delavcev zaradi karanten organizirati in ohraniti proizvodnjo.

Ministrstvo bo sicer vztrajalo pri tem, da bo gospodarstvo spoštovalo vsa navodila NIJZ in da se industrijska dejavnost odvija naprej, je dodal. Ocenil je tudi, da so rezultati slovenskega gospodarstva, ki temeljijo na vladnih ukrepih ob epidemiji covida-19, "vrhunski".

Ukrepi so bili pravočasni in namenjeni ohranitvi delovnih mest, seveda pa so zdaj v stanju, ko se morajo ob pojavu nove oblike virusa omikron organizirati tako, da bodo proizvodnjo ohranili odprto, je dejal minister.

Elvez, Revoz in Arex

Počivalšek se je v okviru obiska na Dolenjskem ustavil v podjetju Elvez v Višnji Gori in si ogledal njegovo proizvodnjo, v Novem mestu pa se je nato sešel z upravo Revoza. Obisk je končal v Šentjerneju, kjer si je ogledal proizvodnjo tamkajšnjega orožarskega podjetja Arex.

Arexu, ki po ministrovih besedah s 160 zaposlenimi ustvari 22 milijonov evrov prometa in je v posameznih segmentih med vodilnimi v Evropi, je sicer gospodarsko ministrstvo decembra lani odobrilo nekaj več kot 870.000 evrov podpore za posodobitev proizvodnje in nakup nove tehnološke opreme.

Gre za izboljšanje tehnološke opremljenosti, ekoloških in delovnih pogojev poslovanja z vidika optimizacije proizvodnje linkov, razširitev proizvodnega programa na lastne razvite produkte z večjo dodano vrednostjo, okrepitev deleža izdelkov namenjenih za izvoz ter zagotovitev 12 novih delovnih mest do vključno leta 2023. Projekt naj bi sicer stal nekaj manj kot 3,49 milijona evrov.

Ob obisku podjetij Elvez in Revoz se je minister z njunima vodstvoma pogovoril predvsem o odzivanju na težave pri dobavah delov v avtomobilski industriji, v Revozu pa se je tudi spoznal z novim predsednikom njegove uprave Jožetom Beletom

Zvočni zapisi Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek o gospodarstvu in epidemiji Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek o gospodarstvu in epidemiji

Galerija