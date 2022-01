Rokometašem Trima bo pomagal Milan Lazarevski; vrača se Vid Miklavec

13.1.2022 | 07:50

Milan Lazarevski (foto: RK Trimo)

Vid Miklavec (foto: RK Trimo)

Trebnje - Rokometni klub Trimo Trebnje se je okrepil z občasnim makedonskim reprezentantom Milanom Lazarevskim, ki igra na mestu krožnega napadalca. Makedonec bo v drugem delu sezone zamenjava za Lana Grbića, ki ga po poškodbi kolena čaka večmesečno okrevanje. S klubom je sklenil sodelovanje do konca sezone.

"Izjemno zadovoljen sem ob prihodu v tako velik klub, kot je Trimo Trebnje. Tukaj se razvija resen in ambiciozen projekt. Soigralci so me skupaj s strokovnim štabom dobro sprejeli, zato se počutim odlično. Zahvaljujem se za priložnost in osredotočen sem na zastavljene cilje," je ob prihodu v Trebnje dejal 24-letni rokometaš, ki je nazadnje igral za skopski Metalurg.

Miklavec spet v Trebnjem

Slovenski rokometni prvoligaš je pred nadaljevanjem sezone iz Grosista Slovana vrnil organizatorja igre Vida Miklavca. Ta je bil doslej posojen ljubljanski zasedbi.

"Po koncu prvega dela sezone se vračam v Trebnje, kjer so priprave na drugi del sezone že v polnem teku. Ekipa me je dobro sprejela, zato smo osredotočeni na zastavljene cilje," je dejal Miklavec, ki bo, kot so sporočili iz trebanjskega kluba, povečal konkurenco na zunanjih položajih.

