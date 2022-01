Spet trije dnevi cepljenja od 8. ure do 20. ure – edino pravo 'orožje' proti covidu

13.1.2022 | 08:00

Na cepljenje se ni treba prijaviti, je brezplačno in poteka ves dan. Bodo ljudje izkoristili priložnost in storili, kar je v tem trenutku treba storiti? (Foto: L. M.)

Slovenske bolnišnice po novem letu vstopajo v peti val epidemije koronavirusne bolezni, ki ga povzroča različica omikron. Okuženih je iz dneva v dan več, omikron se širi veliko hitreje kot delta.

Najslabše stanje je v osrednji Sloveniji, veliko okužb pa je tudi v našem koncu. Trenutno se bolje od JV Slovenije drži Posavska regija, ki je nekje v sredini, JV Slovenija pa je četrta med regijami po okužbah. Po potrjenih primerih na 100 tisoč prebivalcev v zadnjih dneh negativno izstopata črnomaljska in kostanjeviška občina.

To potrdi tudi Bonia Miljavac, dr.med., spec. higiene, predstojnica Območne enote Novo mesto NIJZ, ki pove, da je omikron neverjetno hitro nalezljiv in se bliskovito širi, najbolj od vseh različic virusa doslej, k sreči pa je manj nevaren, vsaj po do sedanjem vedenju. Predvidevajo, da bo število okužb v kratkem času večkratno poskočilo, zato sedaj ocenjujejo zmogljivost celotnega sistema, med drugim tudi testiranja na državni ravni.

18 tisoč testiranj na dan je zadnja zgornja meja, ki se ji v prihodnjih dneh lahko hitri približamo. Vrh okužb namreč pričakujejo v prihodnjih tednih.

Pozanimajte se, kako cepljenje v vašem kraju

»Zato je treba ljudem znova reči, da je cepljenje edino orožje, ki ga imamo v tem trenutku v rokah. Čeprav je omikron drugačen virus in bodo zboleli tudi številni cepljeni, vendar cepljenje ščiti pred težkim potekom bolezni oz. pred hospitalizacijo,« poudari Miljavčeva in računa, da se bo marsikdo odzval na cepljenje tudi v prihodnjih dneh, ko organizirajo novo vseslovensko cepilno akcijo.

Dnevi cepljenja bodo potekali v cepilnih centrih, zdravstvenih domovih in covidnih bolnišnicah od danes, četrtka, 13. januarja, do sobote, 15. januarja, med 8. uro in 20. uro - v manjših krajih tudi kak dan manj in manj ur, zato se velja predhodno pozanimati. Ponoči cepljenja tokrat ne bo. Mobilne cepilne enote bodo v posameznih regijah organizirane, če bo za to podana pobuda v lokalnem okolju.

L. Markelj

novejši najprej Komentarji (7) 1d nazaj –1 (0) (1) (0)(1) Oceni Popendekl Ringaraja Kljukec spet nagaja. 1d nazaj –1 (9) (10) (9)(10) Oceni Jožko Gospa pa ni povedala ali pa je in ni zapisano, da mora zainteresiranega za cepljenje, predhodno pregledati osebni zdravnik in mu dati mnenje o tem ali je zanj cepljenje primerno ali ne. Biti mora popolnoma zdrav in brez kroničnih bolezenskih stanj, za katere se cepljenje ne priporoča. V vsakem primeru pa se za cepljenje odloči vsak zainteresirani in je v končni fazi za posledice, tudi sam odgovoren. Tako piše v uradnih navodilih proizvajalcev cepiv. 1d nazaj 1 (10) (9) (10)(9) Oceni miha Ja sej to vsepovsod velja, recimo tudi pri vožnji z avtom al ne? Prvo greš lahko sploh delat izpit, moraš biti pregledan... po nakupu avta pa če se zaletiš tut ne moreš pričakovati od proizvajalca da bo on odgovarjal ... V čem so torej problemi? Ali imaš tudi tako antipropagando proti VW, BMW al kakršno kanto že voziš, če sploh? 21h nazaj 1 (6) (5) (6)(5) Oceni miha Takole pravijo strokovnjaki. Oni že vedo kako in kaj: https://siol.net/novice/slovenija/jerala-omikron-bo-najbrz-nasel-vsakega-ki-se-ni-cepljen-569012 17h nazaj (4) (4) (4)(4) Oceni smigol V naslove je ena velika navadna laz. Cepljenje ni edino orozje, ki ga imamo. 17h nazaj 1 (3) (2) (3)(2) Oceni miha Očitno je res tako. Tako tudi pravi proizvajalec: https://www.rtvslo.si/zdravje/novi-koronavirus/astrazeneca-studije-kazejo-da-je-nase-cepivo-primerno-za-pozivitveni-odmerek/608490 16h nazaj 1 (2) (1) (2)(1) Oceni Popendekl Miha. Vsak cigan svojega konja hvali in pri arcnijah in tako velikih denarjih ni nič drugače. Preglej samo prijavljene komentatorje