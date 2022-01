FOTO: Avto v jarku, voznika nikjer

13.1.2022 | 09:20

Foto: PGD Videm Dobrepolje

Sinoči ob 22.59 je v naselju Kompolje v občini Dobrepolje prišlo do prometne nesreče osebnega vozila - zdrsnilo je s ceste, se prevrnilo na streho in obstalo tik ob hiši. Gasilci PGD Kompolje, Zdenska vas, Videm in Ribnica so izklopili akumulator, prevrnjeno vozilo izvlekli iz jarka in ga postavili nazaj na kolesa.

Voznika pa ni bilo več na mestu nesreče.

