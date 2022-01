ZD Trebnje - Direktorica prepušča škarje in platno

13.1.2022 | 10:30

Vera Rozman se poslavlja od vodenja ZD Trebnje.

Trebnje - Vera Rozman se poslavlja od vodenja ZD Trebnje, odhaja nazaj v gospodarstvo – Po njenih besedah je dom v dobri finančni kondiciji, primanjkuje pa splošnih zdravnikov – Zdenko Šalda novi strokovni vodja – V pogovorih z dvema mladima zdravnikoma iz Srbije

Zdravstveni dom (ZD) Trebnje bo verjetno kmalu objavil razpis za novega direktorja, saj se dosedanja direktorica Vera Rozman po enajstih letih vodenja poslavlja. Po naših informacijah je uradno odpoved podala včeraj na sestanku sveta zavoda.

Že večkrat smo poročali, da v trebanjskem zdravstvenem domu kritično primanjkuje predvsem splošnih zdravnikov. V zadnjih letih jih je odšlo kar nekaj, pred dnevi je odpoved dala še splošna zdravnica in strokovna vodja doma Marija Petek Šter. Razmere so resne in skrb vzbujajoče, že dolgo časa opozarja Rozmanova, ki je že pred nekaj tedni na seji sveta zavoda sama predlagala, da jo razrešijo z mesta direktorice. A o tem sploh niso glasovali, v pogovoru z nami pa je že takrat namignila, da verjetno ne bo več dolgo na čelu ZD Trebnje. Pred dnevi smo izvedeli, da s prvim marcem odhaja. »Pomembne življenjske odločitve ne pridejo čez noč. O problematiki pomanjkanja zdravnikov na vseh področjih čivkajo že ptički na veji in niso nič novega. Z bistveno bolj kritičnim pomanjkanjem zdravnikov smo se v ZD Trebnje srečevali tudi v preteklosti. Marsikdaj je bilo zelo težko, vendar smo s skupnimi močmi in z zavzetostjo vseh sodelavcev vse rešili. Dokler smo vsi zaposleni v zdravstvenem domu razumeli, kaj je naše osnovno poslanstvo, to je skrb za zdravje naših uporabnikov, dokler individualni interesi posameznikov niso dobili neslutene razsežnosti in so prerasli celo v izsiljevanje, predvsem pa dokler se v naše delovanje ni vmešala politika, so zadeve uspešno funkcionirale. Ko pa pride do situacije, ko imaš občutek, da niti škarje niti platno nista več v tvoji rokah, je pošteno, da predaš vajeti nasledniku,« je razloge za odhod za naš časopis navedla Rozmanova, ki si se vrača nazaj v gospodarstvo, kjer je pred leti že delala.

Zdenko Šalda

ŠALDA NOVI STROKOVNI VODJA

Po odstopu Marije Petek Šter, imajo v ZD Trebnje novega strokovnega vodjo. Na razpis se je kot edini kandidat prijavil zdravnik Zdenko Šalda, ki je v petek dobil popolno podporo na strokovnem svetu zavoda. »Za kandidaturo za pomočnika direktorja oziroma strokovnega vodjo sem se odločil izključno zaradi občutka odgovornosti do zdravstvenega doma. Z vsem srcem mu pripadam vse od leta 1989, ko sem se zaposlil v takratnem TOZD Zdravstveni dom Trebnje. Ni mi preostalo drugega, kajti nikogar nismo našli, ki bi bil pripravljen prevzeti funkcijo. Glavna težava bo pomanjkanje časa,« pravi Šalda, ki že vrsto let dela v dispanzerju za medicino dela, prometa in športa. Poleg tega že dvajset let enkrat na teden hodi na pomoč tudi v metliški zdravstveni dom, je tudi predavatelj na Fakulteti za zdravstvene vede Novo mesto, član invalidske komisije, strokovni sodelavec ZZZS, Zavoda za zaposlovanje in še bi lahko naštevali. »Kam bom spravil še strokovno vodenje ZD Trebnje, zaenkrat še ne vem. Ampak vse se da, če se hoče,« zatrjuje Šalda.

Po njegovem mnenju bo kratkoročno največji izziv pokriti veliko luknjo zaradi pomanjkanja zdravnikov. Ker se od domačih nihče ne javi na razpise, so v pogovorih z dvema mladima zdravnikoma iz Srbije, ki sta pripravljena takoj priti v Slovenijo.

