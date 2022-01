Skozi mestno jedro znova po Rozmanovi in Prešernovem trgu

13.1.2022 | 18:40

Foto: MO NM

Novo mesto - V sklopu prenove novomeškega mestnega jedra dela potekajo na Prešernovem trgu, kjer je doslej veljala popolna zapora, v tem tednu pa je gradbeni izvajalec za promet sprostil obvozni pas ob gradbišču. Dostop do mestnega jedra in Kandijskega mostu je tako znova omogočen po običajni poti po Rozmanovi ulici in Prešernovem trgu.

Začasni obvoz gradbišča vodi po desnem odcepu Prešernovega trga v smeri vožnje, vozniki pa lahko pot nadaljujejo levo mimo Anton Podbevšek teatra proti Kandijskemu mostu.

Dela na Prešernovem trgu so, kot sporočajo z rotovža, v zadnji fazi izvedbe, v času obsežnejših zaključnih del pa so na območju predvidene kratkotrajne popolne zapore prometa.

M. K.

