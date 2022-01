Revoz ima novega predsednika uprave

13.1.2022 | 14:00

Jože Bele (Foto: B. B., arhiv DL)

Novo mesto - Revoz ima od 1. januarja novega predsednika uprave. To je postal Jože Bele, ki je na tem mestu nasledil Kaana Ozkana, ki je novomeško avtomobilsko tovarno vodil od septembra 2017.

Jože Bele je bil do imenovanja za predsednika uprave član uprave in direktor Revozove proizvodnje. Funkcijo direktorja proizvodnje bo po naših informacijah opravljal tudi v prihodnje oz. do imenovanja novega direktorja proizvodnje.

Uradnih informacij o menjavi vodstva iz Revoza sicer še ni. V tovarni so namreč do 17. januarja na kolektivnem dopustu, ki so ga začeli pred novim letom. Da ima družba, ki je 100-odstotni lasti Renaulta, novega predsednika uprave, je včeraj ob obisku šentjernejskega Arexa omenil gospodarski minister Zdravko Počivalšek, informacijo pa nam je potrdilo tudi več drugih virov.



B. B.