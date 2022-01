Virus spet vdrl v DSO Brežice in DUO Impoljca, okuženi tudi v DSO Trebnje, enoti Šmarjeta

13.1.2022 | 16:30

DSO Brežice (foto: FB DSO)

Dom upokojencev Impoljca (foto: FB DUB)

Brežice/Šmarjeta - V brežiškem Domu starejših občanov (DSO) in v Domu upokojencev in oskrbovancev (DUO) na Impoljci imajo nove okužbe med stanovalci in zaposlenimi. Prvo okužbo so zaznali pred dnevi, zdaj se širi, v rdeči coni v Brežicah imajo trenutno s PCR potrjenih 15 okuženih stanovalcev in šest zaposlenih, ki pa se v naslednjem tednu že vračajo na delo, je povedala direktorica Darja Cizelj. »Ena stanovalka je v bolnišnici, ostali pa bolezen prebolevajo v blagi obliki, slabše se počutijo, imajo rahlo povišano temperaturo in malo pokašljujejo,« je še dodala Cizljeva. Takoj so ukrepali in organizirali rdečo cono, zato upa, da so nadaljnje širjenje okužbe preprečili.

V domu na Impoljci imajo pet enot, okužbe so samo v dveh, in sicer je okuženih 17 stanovalcev in štirje zaposleni.

V obeh domovih v Brežicah in na Impoljci so omejili obiske, tako kot po priporočilu strokovne skupine ministrstva za zdravje tudi v ostalih domovih po državi. V belih conah, kjer okužb ni, svojca po dogovoru lahko obišče ena zdrava oseba, ki izpolnjuje pogoje PCT, enkrat na dan.

DSO Trebnje

DSO Trebnje (foto: arhiv; R. N.)

V DSO Trebnje od lanske jeseni niso imeli okužb s covidom-19. Kot je povedala direktorica Petra Kušar Stojakovič, so uvedli dobro strategijo in z doslednim izvajanjem testiranja preprečili, da bi okužba prišla v dom. Že od oktobra lani zaposlene pred začetkom službe testirajo. To sicer ni vsem všeč, ker je povezano z bolj zgodnjim prihodom v službo. Za dopoldansko izmeno testiranje poteka med 6. in 7. uro zjutraj, za popoldansko pa med 13. in 14. uro.

So pa konec decembra zaznali sum okužbe s covid -19 v njihovi enoti v Šmarjeti. Kasneje so okužbo potrdili pri devetih stanovalcih in treh zaposlenih. Sedaj jih je večina že ozdravela, v rdeči coni sta samo še dva okužena in upajo, da jo bodo v ponedeljek lahko zaprli.

V domu v Trebnjem imajo trenutno 178 stanovalcev, v enoti v Šmarjeti pa 36. 98 odstotkov je precepljenih ali prebolelih, med zaposlenimi pa je takih približno 90 odstotkov.

J. K.