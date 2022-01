Februarja selitev v prostore novega vrtca v Artičah

14.1.2022 | 10:00

Artiče - Dobrih 18 mesecev po podpisu pogodbe za izgradnjo novega nizkoenergijskega vrtca pri Osnovni šoli Artiče je v prostorih vrtca nameščena že skoraj vsa oprema, sporočajo iz brežiške občine. Prostorne igralnice z lesenimi podesti, kjer bo dodaten prostor za igro, bodo kmalu nared za malčke. Kot je dejal župan Občine Brežice Ivan Molan ob ogledu opremljenih prostorov, je vesel, ker so bila dela kakovostno izvedena v pogodbenem roku. Trenutno poteka urejanje dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja v mesecu februarju, nato sledi selitev v nove prostore.

Vrtec 1. faza gradnje nove OŠ Artiče

Izgradnja vrtca pri OŠ Artiče je 1. faza projekta gradnje nove šole Artiče. Objekt novega 5-oddelčnega vrtca je samostojni prizidek, ki je umeščen južno od obstoječega šolskega kompleksa. Da je novi vrtec samostojni prizidek, gre zahvala tudi Župniji Artiče, ki je občini prodala del potrebnih zemljišč za novo stavbo. Vrtec je s šolo povezan s povezovalnim hodnikom, ta je prilagojen uporabi funkcionalno oviranim osebam. Vrtec ima igralnice za dva oddelka za otroke 1. starostnega obdobja (1-3 leta) in za tri oddelke za otroke 2. starostnega obdobja (3-6 let). V vrtcu je tudi večji skupen prostor, zbornica za zaposlene in prostori za pisarne oz. svetovalno službo. Objekt novega vrtca je tlorisno razgiban objekt z igralnicami v pritličju, vsaka igralnica je velika minimalno 50 m2 in ima tudi zunanjo teraso v velikosti 24 m2, kar je pomembno za višjo kakovost bivanja otrok v vrtcu. Skupaj neto tlorisna površina novega vrtca zavzema 1.194,41 m2.

Pogodbena vrednost gradnje vrtca znaša 2,3 milijone evrov, stroški nakupa nove opreme za vrtec pa 347.000 evrov. Občina Brežice je bila uspešna na javnem pozivu Eko sklada in je za artiški vrtec pridobila 326.000 evrov nepovratnih sredstev.

M. K.

foto: Občina Brežice

Zvočni zapisi Ivan Molan Ivan Molan

Galerija