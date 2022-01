Dimniška požara

14.1.2022 | 07:00

Včeraj ob 9.17 so v naselju Lipnik, občina Trebnje, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Trebnje in Ponikve so nadzorovali izgorevanje saj in preventivno pregledali dimnik s termokamero. Lastniku so svetovali obisk dimnikarja.

Ob 17.01 so tudi v Tomažinih v občini Velike Lašče gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Domači so pred prihodom gasilcev zaprli dovod zraka. Gasilci PGD Rob in Velike Lašče pa so dimnik pregledali s termovizijsko kamero. Škoda ni nastala.

Pomoč gasilcev le ni bila potrebna

Ob 13.04 so bili gasilci PGD Metlika napoteni na pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Metlika in policistom Policijske postaje Metlika v Ulico 1. maja v Metliki, vendar njihova pomoč ni bila potrebna.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAPUDJE na izvodu GOLEK.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRABROVEC, izvod Desno.

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVICA, izvod Proti Boldražu.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRISTANOVA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKOCJAN 2;

- od 8:00 do 10:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRONOVO;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKOCJAN2.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Dedna Gora in Orle predvidoma med 8. in 13. uro.

