Zaradi več kot 80 kaznivih dejanj v priporu dvojica iz Brezja

14.1.2022 | 13:00

Simbolna slika (foto: arhiv; Bobo)

Novo mesto - Policisti policijske postaje Novo mesto so ta teden k preiskovalnemu sodniku s kazenskimi ovadbami privedli 26-letnika in 29-letnika iz Brezja, osumljena za več kot 80 različnih kaznivih dejanj premoženjske kriminalitete, ki sta jih izvršila v lanskem letu na območju policijskih uprav Novo mesto, Celje in Ljubljana.

Dvojica je včasih skupaj, včasih vsak zase, vlamljala v vozila, kradla, na njunem 'seznamu' so tudi drzne tatvine iz trgovin, ko sta na primer zamotila prodajalca in odnesla več artiklov in podobno. Različnim oškodovancem sta tako povzročila večjo materialno škodo, danes sporočajo s PU Novo mesto.

Ta teden so na podlagi zbranih obvestil in dokazov o kaznivih dejanjih obema odvzeli prostost, ju pridržali in na njunih domovanjih na podlagi odredbe sodišča opravili hišne preiskave. Našli so nekaj predmetov, ki so izvirali iz očitanih kaznivih dejanj.

26-letnika so v sredo, 29-letnika pa včeraj s kazenskimi ovadbami privedli k preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Novem mestu, ki je po zaslišanju za oba odredil pripor.

M. K.