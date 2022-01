Tatovi so se oglasili v sušilnici mesa

14.1.2022 | 15:00

Minulo sredo do policisti na interventno številko 113 sprejeli 132 klicev, od tega je bilo 41 dogodkov takšnih, ki so zahtevali posredovanje policije.

Vlomi in tatvine

Na Seidlovi v Novem mestu so v noči na sredo z rdečega citroena ukradli okrasne kolesne pokrove.

Metliški policisti si se popoldne oglasili pri lastniku sušilnice mesa v naselju Gradac. Tam so neznanci odnesli tri kose sušene slanine in tri zašinke ter lastniku naredili za okoli dvesto evrov škode.

V Semiču so ponoči odprli odklenjen avtomobil in iz njega odnesli zvočnik in ojačevalec zvoka. Lastnik meni, da so ga oškodovali za okoli 250 evrov.

V Dolnjem Križu so neznanci skozi okno splezali v vikend in iz njega odnesli za okoli petsto evrov različnega orodja (akumulatorsko orodje v kovčku znamke Bosch, kovček z akumulatorskim orodjem znamke ID Tools) in več kilogramov mesnin.

Prometna varnost

Policisti so obravnavali devet prometnih nesreč z materialno škodo. V Krški vasi so dopoldne ustavili 35-letnega voznika osebnega avtomobila in pri tem ugotovili, da avto vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenje, zato so mu ga zasegli.

ČETRTEK, 13.1.2022

Policisti so na interventno številko 113 sprejeli 145 klicev, posredovali so 36-krat.

Vlomi in tatvine

Varnostnik je v trgovini na Avšičevi ulici v Novem mestu na izhodu iz trgovine ustavil 19-letnika zaradi suma tatvine. Ugotovil je, da je hotel brez plačila iz trgovine odnesti dva litra alkoholne pijače. Postopek z osumljencem so prevzeli policisti.

V Velikem Gabru so med 15.30 in 19.30 uro storilci izkoristili odsotnost lastnikov in vlomili v stanovanjsko hišo. Pregledali so prostore, a kot kaže, nič odnesli. So pa z vlomom lastnikom povzročili za okoli dva tisoč evrov škode na vratih.

Podoben primer so policisti obravnavali v Borštu pri Dvoru. Tam so v noči na četrtek vlomili v hišo. Pred tem so premaknili nadzorno kamero, ki je snemala območje vrat. Po prvih ugotovitvah niso nič odnesli, kljub temu pa imajo lastniki zaradi poškodovanih vrat za okoli tisoč evrov škode.

Mejne zadeve in tujci

Brežiški policisti so v Novi vasi pri Mokricah dopoldne ustavili dva državljana Kosova, za katera so ugotovili, da sta v Slovenijo vstopila mimo mejnega prehoda.

Prometna varnost

Policisti so obravnavali sedem prometnih nesreč z materialno škodo. Popoldne so v Cundrovcu brežiški policisti zasegli avtomobil vozniku brez vozniškega dovoljenja.

