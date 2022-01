Prvi maturant iz romskega naselja Brezje

14.1.2022 | 16:30

Nejc Stojanovič (foto: I. V.)

Novo mesto - Nejc Stojanovič bo letos spomladi postal prvi otrok iz novomeškega romskega naselja Brezje, ki bo na srednji elektro šoli opravljal zrelostni izpit, poleg šole pa v prostem se času ukvarja tudi s športom, do srednje šole je devet let treniral ju-jitsu, od prvega letnika naprej pa se ukvarja s tajskim boksom, kjer je tudi državni reprezentant. Fant je vzor vrstnikom iz naselja in celotni novomeški romski skupnosti, novomeško Društvo za razvijanje prostovoljnega dela, s katerim na različne načine sodeluje praktično že vse od vrtca, pa mu je skupaj s tovarno zdravil Krka danes izročilo nov računalnik, ki mu bo pri pripravi na maturo prišel še kako prav.

Nejcu je novi računalnik izročila predstavnica Krke Ljudmila Bajec. (foto: M. Martinović)

Ob tej priložnosti je Nejc povedal, da so mu na njegovi uspešni poti s spodbudo veliko pomagali starši, ki so ga pri tem ves čas podpirali in spodbujali. Po uspešno končani osnovni šoli je nihal med elektro in strojno šolo, na koncu pa se je odločil za prvo. "Starši so me spodbujali in videl sem, da se da. Nekateri drugi otroci iz našega naselja nimajo take spodbude staršev, ki jim ne bi smeli pustiti, da odnehajo še pred koncem, v sedmem ali osmem razredu. Da bom šolanje nadaljeval na štiriletni tehniški šoli, sem se odločil že v osnovni šoli. Šport mi zelo veliko pomeni. Treniram tajski boks in sem tudi slovenski reprezentant. Trenutno se pripravljam na evropsko prvenstvo, ki bo februarja v Carigradu. Treniram vsak dan in poleg tega hodimo za konec tedna na "sparing" k drugim klubom iz vse Slovenije, pa tudi v tujino, v sosednje države. Želim si nastopiti na olimpijskih igrah in na UFC turnirjih,« je povedal o svojih načrtih.

Na srednjo šolo se bo letos jeseni po končani osnovni šoli vpisala tudi Nejčeva sestrica, sedemletni bratec pa o tem sicer še ne razmišlja, a glede na vzornika, ki ga ima v starejšem bratu, bo slej ko prej imel tudi on podobne cilje. Tako kot Nejc s tudi onadva ukvarjata s športom. Nejčev oče Marko je eden izmed redkih zaposlenih prebivalcev romskega naselja Brezje, do lanskega maja je delal na pošti, zdaj pa je zaposlen na Policiji, kjer se za svoje delo še usposablja, medtem ko mama doma gospodinji.

Na vprašanje, kakšen je odnos njegovih vrstnik iz naselja do njega, je povedal, da dober: »Na nek način jih tudi spodbujam, da bi tudi oni končali osnovno šolo in šli naprej na srednjo. Nekaterih se to tudi prime, drugih pa, žal, ne. Vse je odvisno od staršev, ki bi jih morali bolj spodbujat. Pri dekletih je tudi problem, da si pri trinajstih, štirinajstih letih najdejo fanta in nehajo hoditi v šolo. Meni so zelo veliko pomagali tudi prostovoljci iz DRPD, tudi pri učenju matematike, ki mi ni šla najbolje. Če ne bi hodil na DRPD, verjetno ne bi naredil šole. Že v vrtcu se je vse skupaj začelo.«

I. Vidmar

