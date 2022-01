Morilec na Dobu umrl (popravek)

14.1.2022 | 19:35

Silvo Palčič (Foto: B. B.)

Slovenska vas, Rumanja vas - Silvo Palčič, ki je na božični večer leta 2017 pred domačo hišo v Rumanji vasi na grozovit način umoril svojo dolgoletno soprogo Anico Palčič, je v zaporu na Dobu umrl. Palčič je prestajal 25-letno zaporno kazen. Na uradne informacije o vzroku smrti še čakamo. Po neuradnih naj bi umrl naravne smrti in torej, kot kaže, ni storil samomora, kot smo sprva napačno navajali neuradne vire, za kar se vsem prizadetim opravičujemo.

Kot smo poročali v času sojenja, je Palčič nad pokojno ženo vrsto let izvajal psihično in fizično nasilje, kar je ona dolgo časa skrivala. Zmerjal jo je in ji omejeval gibanje, tako da se ni smela družiti niti s svojci. Zlasti hudo je bilo, ko ko je pod vplivom alkohola. Ko se je novembra 2017 znova znesel nad njo in jo pri tem porinil po stopnicah, se je Anica zatekla k sestri in nato k sinu, moževa dejanja pa je prijavila policiji. Končalo se je z ukrepom prepovedi približevanja in Palčič se je moral izseliti iz družinske hiše v Rumanji vasi. Preselil se je v zidanico na Straški gori, kar je doživljal kot veliko krivico in ponižanje, za kar je v prvi vrsti krivil ženo.

Na božični večer leta 2017, dva tedna, preden bi se mu iztekel ukrep prepovedi približevanja, je Palčič iz zidanice, v kateri je prebival, vzel 19 cm dolg kuhinjski noč, se odpeljal v Rumanjo vas, vlomil v domačo hišo, v kateri so pred tem zamenjali ključavnico, in počakal na ženo, ki se je okoli 19. ure vrnila od maše. Prvi konflikt se je zgodil že v hiši, iz katere je Anici sicer uspelo pobegniti proti svakovi hiši, a jo je Palčič ujel, zbil na tla in zabodel. Svakinji, ki se je takrat pripeljala z avtom, je Palčiča sprva uspelo odriniti od Anice, tako da je ta vstala in začela znova bežati, a je pri tem padla. Palčič jo je kmalu spet dohitel in napadel. Pri tem jo je večkrat zabodel v predel prsi, nato pa še v hrbet. Ko je ocenil, da je mrtva, je odšel stran, rekoč, da je dobila, kar si je zaslužila. Takrat je k Anici pristopila soseda, ki je zdravnica, in ugotovila, da še diha, kar je tudi glasno izrekla. Palčič je to slišal in se z besedami, da bo končal, kar je začel, vrnil nazaj, obrnil Anico, ki je ležala v mlaki krvi, na trebuh in jo še dvakrat zabodel. Skupaj ji je prizadejal 18 vbodnih ran, od katerih so bile vsaj štiri smrtne.

B. B.