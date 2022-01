FOTO: Prenovili dotrajano cesto in postavili javno razsvetljavo

15.1.2022 | 09:40

Trak ob slovesnem odprtju prenovljenega cestnega odseka so prerezali: žužemberški župan Jože Papež, domačinka Amalija Majer, direktor podjetja Eltim Darko Perko in poslanka Anja Bah Žibert.

Dolnji Križ - Občina Žužemberk velik poudarek daje tudi cestni infrastrukturi. Včeraj so v Dolnjem Križu namenu predali prenovljen odsek ceste skozi vas, ki ima po novem tudi javno razsvetljavo. Župan Jože Papež je ob tem pohvalil zagnane vaščane, ki so stopili skupaj in ob pomoči občine uredili dva ekološka otroka, za čakajoče otroke na šolski prevoz pa postavili še leseno avtobusno postajo.

Cesta v Dolnjem Križu je bila prej v zelo slabem stanju, povedo vaščani. »Ker so po njej vozili tudi težki tovornjaki, ki so bili naloženi s hlodovino iz bližnjih gozdov, se je cesta počasi uničevala. Asfalt se je ponekod kar nasmejal, zazevale so luknje, ki smo se jim morali izogibati. Veseli smo, da smo dočakali prenove ceste, kajti to je bilo res potrebno. To bo velika pridobitev za nas, zdaj se bomo skozi vas lahko normalno peljali,« je za naš časopis povedal domačin Franc Bonifer.

Prenovili so okoli 650 m dolg odsek in uredili tudi javno razsvetljavo, občina pa je za vse skupaj odštela približno 100.000 evrov. »Rekonstrukcija ceste je bila nujna. Namesto sanacije samo določenih delov smo se odločili za rekonstrukcijo celotnega odseka. Cesta je zdaj varnejša, pa tudi vas je dobila drugačno podobo,« je prepričan župan. Dodal je še, da je izbrani izvajalec, podjetje Eltim, na svoje stroške prispeval kar precej kubičnih metrov materiala za izdelavo cestnega tampona. Papež je v svojem govoru še izpostavil, da v tem delu občine že načrtujejo nove naložbe. »Rad bi, da uredimo odcep do cerkve in pokopališča na Vrhovem, kajti zdaj iz žužemberške smeri ljudje težko zavijejo, prav tako načrtujemo prenoviti še en odsek zelo dotrajane ceste v vasi Vrh pri Križu.«

Prireditev je povezovala Lilijana Hrovat, cesto pa je blagoslovil župnik Sašo Kovač.

Besedilo in fotografije: R. N.

