Dve nesreči, pet ranjenih

15.1.2022 | 08:30

Včeraj ob 17.36 sta na obvoznici v Krškem trčili osebni vozili. V nesreči so se štiri osebe poškodovale. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, nudili prvo pomoč poškodovanim osebam do prihoda reševalcev, odklopili akumulatorje na vozilih, posuli razlite motorne tekočine ter razsvetljevali kraj dogodka. Reševalci NMP Krško so poškodovane osebe oskrbeli na kraju ter prepeljali v SB Brežice. Dežurni delavci cestnega podjetja CGP Krško so postavili cestne zapore in počistili cestišče.

Ob 18.08 sta na avtocesti Drnovo - Zaloke, občina Krško, trčili osebni vozili. Gasilci PGE Krško so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, odklopili akumulatorja na vozilih, pred prihodom reševalcev nudili pomoč poškodovani osebi, nevtralizirali motorne tekočine, pomagali Darsu pri čiščenju cestišča in nudili pomoč avtovleki pri nalaganju vozil. Reševalci NMP Krško so poškodovano osebo prepeljali v SB Novo mesto.

Iztekalo dizelsko gorivo

Ob 21.21 je na mejnem prehodu Obrežje, občina Brežice, iztekalo dizelsko gorivo iz rezervoarja tovornega vozila. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, zatesnili obcestne jaške, preprečili nadaljnje iztekanje goriva, izpraznili rezervoar ter z absorbentom posuli onesnaženo cestišče in ga počistili.

Dimniški požar

Ob 20.04 so v naselju Lokve, občina Črnomelj, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Črnomelj so nadzorovali izgorevanje saj, očistili dimnik in ga pregledali s termokamero. Lastniku so svetovali obisk dimnikarja.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 12.15 do 13.15 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TISKARNA 2.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.