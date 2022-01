Koliko covidnih bolnikov do zdaj umrlo v novomeški in brežiški bolnišnici?

15.1.2022 | 11:00

Naš zdravstveni sistem je 5. val epidemije pričakal že zelo obremenjen. Prava rešitev je cepljenje proti covid-19 in danes poteka še zadnji dan druge vseslovenske akcije cepljenja. Jo boste izkoristili? (foto: L. M.)

Novo mesto, Brežice - V Splošni bolnišnici Novo mesto in Splošni bolnišnici Brežice še vedno prevladujejo bolniki, ki se niso cepili proti covid-19. Hospitaliziranih necepljenih pacientov je v novomeški bolnišnici okrog 68 odstotkov.

»Kakšne bodo posledice in učinki omikrona, še ne vemo. Trenutno na oddelkih ležita dva pacienta, ki sta bila cepljena tudi s poživitvenim odmerkom,« pove direktorica SB Novo mesto doc. dr. Milena Kramar Zupan. Na navadnem covid oddelku je najmlajši pacient star 22 let, najstarejši pa 90 let, na covid intenzivi pa najmlajši šteje 46 let in najstarejši 78 let.

V brežiški bolnici imajo trenutno na oddelku več kot polovico necepljenih, dva pa sta bila tudi polno cepljenja (z dvema odmerkoma). Najmlajši bolnik trenutno pri njih šteje 40 let, najstarejši pa 78 let.

Kot pove direktorica SB Brežice Anica Hribar, ne razpolagajo s podatki, ali v bolniških posteljah ležijo bolniki z delta ali omikron sevom. »Glede na čas sprejema pa menim, da je večina okužena z delto,« pove. Tudi Kramar Zupanova pove, da v novomeški bolnišnici za enkrat zdravijo obolele z delta različico.

Do sedaj je v novomeški bolnišnici umrlo 286 pacientov s COVID okužbo, kar predstavlja 16 odstotkov vseh covid hospitalizacij. V brežiški bolnišnici so v letih 2020 do konca leta 2021 obravnavali 804 covid bolnike, od tega jih je umrlo 141, kar predstavlja 17,5 odstotkov.

L. Markelj