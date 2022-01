V občini Loški Potok načrtujejo gradnjo kanalizacijskega sistema s centralno čistilno napravo

16.1.2022 | 10:00

Ivan Benčina (foto: arhiv DL)

Loški Potok - V občini Loški Potok načrtujejo gradnjo kanalizacijskega sistema s centralno čistilno napravo, s čimer bodo zagotovili priklop na kanalizacijsko omrežje večjemu, centralnemu delu občine. S tem bodo po besedah župana Ivana Benčine zavarovali vodna zajetja tako v svoji kot v občinah nižje od njih.

Vode iz visoko ležečega Loškega Potoka se namreč stekajo v vodna zajetja, iz katerih pijejo vodo prebivalci velikega dela kočevsko-ribniškega območja. Gre za okoli 50.000 prebivalcev, pravi župan.

Centralno čistilno napravo so najprej načrtovali na višji lokaciji in zanjo tudi že pridobili gradbeno dovoljenje, a so naknadno ugotovili, da bi jo bilo bolj racionalno graditi na obronku retijske uvale, ki leži nižje in je tudi bolj odmaknjena. "Na prvotni lokaciji bi morali vodo črpati 80 metrov visoko iz doline, po novem pa jo bomo morali le 20 metrov. Del odpadnih voda bo v čistilno napravo pritekel tudi po gravitacijski poti. Delovanje čistilne naprave bo zato cenejše, cenejša bo tudi sama gradnja," pravi župan.

Z novo lokacijo so na četrtkovem sestanku seznanili občane in odziv je bil po besedah Benčine dober. "Na sestanku smo odpravili nekatere pomisleke, dogovorili smo se tudi za sledilne poskuse, kam natančno teče voda iz lokacije, kjer bo stala čistilna naprava."

Za novo lokacijo čistilne naprave bo morala občina pridobiti novo gradbeno dovoljenje, kar pa po besedah župana naj ne bi zavleklo projekta. Za večji del kanalizacijskega omrežja imajo namreč že pridobljena dovoljenja in lahko z njegovo gradnjo začnejo takoj, vmes pa bodo pridobili tudi gradbeno dovoljenje za čistilno napravo, pravi.

Projekt bi po prvotni oceni stal okoli osem milijonov evrov, z novo lokacijo čistilne naprave pa so ga pocenili za najmanj milijon. Župan upa, da bo del sredstev za gradnjo prispevalo tudi ministrstvo za okolje in prostor, predvsem ker bodo, kot rečeno, z gradnjo kanalizacijskega omrežja zaščitili tudi vodna zajetja v nižje ležečih občinah.

STA; M. K.

