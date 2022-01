16-letni avtist David neverjetno glasbeno nadarjen - ni skladbe, ki je ne bi znal zaigrati

16.1.2022 | 14:00

Davidu glasba pomeni vse, pomagala mu je tudi, da je postal bolj družaben.

Novo mesto - Odkrivanje in razvijanje talentov je pomembno za vsakogar, morda pa še bolj za otroke s posebnimi potrebami, ki so različno prizadeti in pogosto prikrajšani za marsikaj v življenju. A to ne pomeni, da nimajo talentov in potencialov na različnih področjih. Če jih le kdo odkrije!

16-letni David Bratić iz Lutrškega Sela v novomeški občini je poseben fant: avtist, a izredno glasbeno nadarjen, kar so odkrili v OŠ Dragotina Ketteja v Novem mestu, kamor prihaja od vrtca naprej. Tu je lani je končal deveto leto šolanja na posebnem programu, kjer lahko ostane najdlje do 26. leta, in se potem vključi v kak varstveno-delovni center.

David Bratić s svojo učiteljico Darinko Pirc, s katero sta postala uigran glasbeni tandem.

Navdušuje predvsem kot glasbenik, je pa tudi izvrsten računalničar in likovnik. S svojimi talenti navdušuje in razveseljuje tako sebe kot svojo družino, pa tudi učiteljice v šoli. Med njimi je napredka gotovo zelo vesela Darinka Pirc, profesorica defektologije, ki je med zaslužnejšimi, da na šoli glasbeno ustvarjajo tako učenci kot učitelji. Že leta pripravljajo tedne s kulturnimi vsebinami, v okviru katerih ne manjkajo glasbeno-gledališke predstave, v katerih sodelujejo oboji.

David posluša in kar zaigra

David v razredu s sošolci

Prav Pirčeva je prva opazila, da David izstopa na glasbenem področju in pomagala mu je, da se je tu našel. Spominja se, da je nekaj zapela, pa je takrat 11-letni David to melodijo ponovil na ksilofonu.

»Bila sem presenečena. Poskusila sem s težjimi skladbami in zgodilo se je podobno. Fant ima absolutni posluh in izreden glasbeni spomin. Je tudi perfekcionist, zelo natančen. Oba sva bila navdušena in želela sva še več. Tako se je začelo najino glasbeno učenje in druženje, in napredek je opazen,« pripoveduje Pirčeva, ki sedaj z Davidom intenzivno dela že štiri leta.

Vsak dan pride zato uro prej v službo. Dobita se v glasbeni sobi in vadita. Fant, ki ne pozna not in nima nobene formalne glasbene izobrazbe, različne skladbe doma posluša na youtubu, jih izbere in linke pošlje svoji učiteljici Darinki, ki ga nato spremlja na kitari. On igra ksilofon, marimbo, zvončke, bobne in klavir.

Ravnateljica OŠ Dragotina Ketteja v Novem mestu Vida Marolt se veseli uspehov njihovih učencev, tudi Davidovih.

Skupaj igrata najrazličnejše zvrsti glasbe, kar je Davidu všeč. Začel je s klasiko, npr. Vivaldijevimi Letnimi časi, nadaljeval z ostalimi klasiki in drugimi zvrstmi, tako da danes igra ameriške skladbe, italijanske popevke, slovenske ljudske pesmi, madžarski čardaš, … Skorajda ni skladbe, ki se je ne bi lotil.

O neverjetno glasbeno nadarjenem fantu, ki se zdaj uči še igranja na klavir v privatni glasbeni šoli Gašperja Riflja, v krški glasbeni šoli pa na tolkala in ki obvlada tudi računalnik ter slikanje, kaj o njem pove ravnateljica OŠ Dragotina Ketteja Vida Marolt, itd., pa si preberite več v aktualni številki Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj



Galerija