FOTO: Tragičen požar v Šmiklavžu - v goreči zidanici našli mrtvo osebo

16.1.2022 | 08:40

Požar v Šmiklavžu - več fotografij spodaj v fotogaleriji (foto: PGD Dolž)

Včeraj ob 18.34 je v naselju Šmiklavž, občina Novo mesto, gorela bivalna zidanica. Gasilci GRC Novo mesto, PGD Dolž in PGD Stopiče so požar pogasili. V objektu so našli mrtvo osebo. Na kraju so bili reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto in policisti. Za posipavanje poledenele ceste so poskrbeli delavci cestnega podjetja iz Novega mesta. Dežurni delavec Elektra Ljubljana je odklopil elektriko.

Pri gašenju se je poškodoval en gasilec.

Gasilci s policijo do onemoglega

Ob 18.34 je v Cankarjevi ulici v Črnomlju onemogla oseba padla v stanovanju. Gasilci PGD Črnomelj so s tehničnim posegom ob prisotnosti policije odprli vrata stanovanja v večstanovanjskem objektu ter pomagali osebi.

Nesreča na Šentjernejski

Ob 15.03 je na Šentjernejski cesti v Novem mestu osebno vozilo zapeljalo s ceste. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj, odklopili akumulator, postavili vozilo na kolesa in pomagali avto vleki. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Na bencinski iztekalo gorivo

Ob 11.42 je na Ljubljanski cesti v Novem mestu na bencinskem servisu iz osebnega vozila iztekalo pogonsko gorivo. Gasilci GRC Novo mesto so naftni madež posuli z vpojnimi sredstvi, očistili in odstranili.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 8:00 do 12:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKOCJAN 2.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.

Galerija