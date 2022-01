Volijo romskega svetnika - v tretjem poskusu

16.1.2022 | 09:00

Romsko naselje Vejar pri Trebnjem (foto: arhiv DL)

Trebnje - V Občini Trebnje danes volijo nadomestnega svetnika, ki bo v tamkajšnjem občinskem svetu predstavljal romsko skupnost. Za svetniško mesto se poteguje le Matej Breznik, ki kandidira s podporo volivcev. Voli lahko 177 volilnih upravičencev, ki bodo svoj glas na volišču v večnamenskem romskem centru v naselju Vejar lahko oddali med 7. in 19. uro.

Nadomestne volitve je sicer trebanjska občina po smrti dolgoletnega romskega svetnika Matije Hočevarja avgusta 2019 prvič razpisala za jesen tega leta, in jih, ker ni bilo kandidata za to mesto, morala razveljaviti.

Drugič jih je razpisala spomladi 2020 in nato zaradi razglašene epidemije covida-19 ustavila postopke. V tretjem poskusu so za dan novih volitev določili to nedeljo, je pojasnila tajnica trebanjske posebne volilne komisije Vanda Zadnik.

Podatki o izidu volitev naj bi bili znani kmalu po zaprtju volišča, je potrdil predsednik trebanjske posebne volilne komisije Andrej Miklič.

STA; M. K.