Število okužb v primerjavi s prejšnjo soboto skoraj podvojeno

16.1.2022 | 11:10

Profimedia

Prejšnjo soboto je delež potrjenih okužb bil 45-odstoten, včeraj 58-odstoten. Gre za najvišje število okužb, potrjenih na soboto, od začetka epidemije.

Včeraj so ob 10.299 opravljenih PCR-testih potrdili 6012 okužb z novim koronavirusom. Kar pomeni, da je delež potrjenih okužb bil več kot 58-odstoten. Na tem mestu velja omeniti, da je polno cepljenih 57,1-odstotka Slovencev.

Prejšnjo soboto so ob 7416 PCR-testih potrdili 3349 okužb, delež pozitivnih pa je bil več kot 45-odstoten.

Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v Sloveniji trenutno 66.777 aktivnih primerov okužbe z novim koronavirusom, sedemdnevno povprečje potrjenih primerov pa je 6029, medtem ko je dan prej znašalo 5646 primerov. Na 3152 se je v soboto zvišalo tudi število potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev v zadnjih dveh tednih. To je za 246 več kot dan prej.

Po podatkih covid sledilnika je v slovenskih bolnišnicah danes zjutraj ležalo 549 covidnih bolnikov (včeraj 514), od tega jih je 157 potrebovalo intenzivno nego (včeraj 156). Umrl je en covidni bolnik.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo danes 30 covidnih bolnikov (tako kot včeraj), od tega 8 na intenzivni terapiji. Tri paciente so sprejeli in jih toliko tudi odpustili.

V SB Brežice imajo 12 covidnih bolnikov, včeraj 10. Dva nova so namreč sprejeli, nobenega odpustili.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 71, Trebnje 52, Kočevje 48, Črnomelj 31, Metlika 24, Ribnica 14, Žužemberk 12, Šentjernej in Dolenjske Toplice 10, Semič in Mirna 7, Škocjan in Straža 6, Šmarješke Toplice in Šentrupert 5, Sodražica 3

Posavje - Brežice 55, Sevnica 44, Krško 40, Radeče 6, Kostanjevica na Krki 5, Bistrica ob Sotli 4

M. K.