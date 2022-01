BoxSpring postelja – sanje vsakega Dolenjca

16.1.2022

Ker je visoka boxspring postelja zadnje čase izredno priljubljena, smo želeli preveriti, v čem je njena skrivnost in kaj je na njej tako posebnega, da se nad njo navdušujemo tudi Dolenjci.

Ugotovili smo, da so te visoke postelje že na prvi pogled videti čudovite. A to verjetno ni dovolj, da so tako priljubljene. Verjetno morajo biti tudi kvalitetno izdelane in udobne za spanje, kajne? Odločili smo se, da jih podrobneje spoznamo. Ugotovili smo, da med številnimi ponudniki boxspring postelje izstopa slovenska BoxSpring postelja. Mojstri podjetja Maremico jo namreč izdelajo ročno glede na želje in potrebe vsakega kupca posebej. Ne na zalogo. Tudi ležišče, ki ga všijejo v BoxSpring posteljo, izdelajo glede na kupčeve telesne lastnosti, najpogostejši spalni položaj, želje po udobju … Vse kaže, da gre za nov pristop izdelave postelje. Lahko bi celo rekli, da gre za nove smernice v pohištveni industriji. In kar je pri vsem tem najboljše: za tem stoji slovensko znanje in slovenska ekipa.

KAKŠNO JE REALNO STANJE NA TRGU, KO GRE ZA BOXSPRING POSTELJE

Boxspring postelja polni skoraj vsak pohištveni salon. A ni vsaka boxspring postelja izdelana v Sloveniji. Prav tako ne ponuja vsaka postelja boxspring 100 barvnih odtenkov oblazinjenja, nadstandardne višine vse do 76 cm in ročno všite vzmetnice, ki bi se v popolnosti prilagodila naročniku. Ko gre za izgled zakonske postelje, je le pri slovenski BoxSpring postelji dizajn resnično popoln, saj deluje postelja kot oblazinjena celota, kljub temu, da se znotraj postelje skrivata dve popolnoma personalizirani ležišči – vzmetnice Leticia ali vodne postelje Lectus.

SLOVENSKA BOXSPRING POSTELJA NIKOLI IZDELANA NA ZALOGO

Kot imajo zapisano na njihovi strani, ekipa Maremico resnično ve, kaj človek potrebuje, da je njegova spalnica čudovita, spanje pa popolno – zdravo in udobno. Že od leta 1994 si prizadevajo zagotoviti udobno spanje vsakomur, zadnja leta v kombinaciji s posteljo BoxSpring, pa želijo zadovoljiti tudi željo po oblazinjenem boxspring dizajnu v barvi po izboru kupca. Tudi dimenzijo in višino te boxaste postelje lahko izbirate …

DOLENJCI PODPIRAMO SLOVENSKO IN POZDRAVLJAMO TRAJNOSTNE IZDELKE

Dolenjci smo racionalni kupci. Še posebej cenimo domače delo in radi kupujemo slovenske izdelke. Ko gre za dom, marsikaj postorimo sami in smo na to ponosni. A pri postelji se zavedamo, da moramo delo prepustiti strokovnjakom. Za svoj dom radi izbiramo trajnostne izdelke, ki nam zagotavljajo uporabnost oz. koriščenje bistveno dlje. To nam je pri slovenski proizvodnji visoke postelje BoxSpring še posebej všeč.

BOXSPRING POSTELJA, KI JO IZDELUJEJO V LJUBLJANI, NAS JE NAVDUŠILA KAR V 6. TOČKAH

1. Pri izbiri postelje BoxSpring boste vedno deležni strokovnega svetovanja

Maremico ekipa se zaveda, kako osebna je izbira oblazinjene postelje. Njihov pristop izdelave, proizvodnje in prodaje je na zelo osebni ravni. Pogovor o vaših potrebah glede udobja in željah po dizajnu so jim na prvem mestu. Šele potem se začnete pogovarjati o detajlih, ki se skrivajo v nekaj modelih te oblazinjene postelje. Kateri modeli BoxSpring postelje so na voljo in kako se začne priprava načrta za izdelavo vaše unikatne BoxSpring postelje, lahko spoznate in doživite v živo, v njihovem razstavnem salonu Spalni center Maremico.

2. Izdelali vam bodo individualne rešitve za udoben spanec in unikaten videz oblazinjene postelje

Slovenska BoxSpring postelja je resnično najbolj osebna postelja daleč naokoli. V njej so vgrajene številne inovativne rešitve za najbolj osebno spanje kar ga pohištvena industrija premore. Pri svoji natančnosti si pomagajo z nevtralno meritvijo na njihovi pametni postelji »Smart bed«.

3. Mehkoba in kvaliteta oblazinjenja v več kot 100 barvnih odtenkih

Izjemno natančna izdelava oblazinjene postelje BoxSpring se takoj opazi. Pri svojem delu uporabljajo kvalitetne materiale in več kot 100 barvnih odtenkov.

4. Postelji BoxSpring boste lahko podaljšali življenjsko dobo in tako privarčevali

Ker so BoxSpring postelje izdelane v Sloveniji, vam mojstri omogočajo osvežitev postelje in njeno obnovitev kadar koli boste želeli. S tem ji enostavno podaljšate življenjsko dobo in v njenem udobju ter videzu uživate dlje časa. Poleg tega prihranite in ste odgovorni do okolja.

5. Dostava in montaža BoxSpring postelje je brezplačno zagotovljena

Pri tem ne boste sami. Na vas bo le, da se s svetovalko uskladite za termin in pokažete mojstroma, ki bosta pripeljala BoxSpring posteljo, kje želite, da vam posteljo sestavita. To je vse.

6. BoxSpring postelja na voljo tudi v njihovi spletni trgovini

To ne pomeni, da se ne boste tudi v živo pogovorili o detajlih, ki so ključni za vaše zadovoljstvo. To pomeni le, da se po spletnem nakupu BoxSpring postelje slišite in dorečete o vseh ključnih točkah, ki vam jih izdelajo po naročilu.

Preden boste v živo spoznali slovenske BoxSpring postelje, si preberite, kateri znani Slovenci imajo BoxSpring posteljo že doma in si zagotovite njihov brezplačni 100-stranski Katalog – Katalog Spalni center Maremico.

Oglasno sporočilo