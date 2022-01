Ogenj uničil kombinirano vozilo; pijan trčil v pešca

17.1.2022 | 07:00

Včeraj ob 17.23 je na Prapreški poti na Otočcu, občina Novo mesto, gorelo kombinirano vozilo. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Otočec so požar pogasili. Vozilo je popolnoma uničeno.

Dimniški požar

Ob 22.55 je v naselju Anovec, občina Krško, zagorelo v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci PGE Krško in PGD Zdole so požar pogasili, s termovizijsko kamero pregledali okolico dimnika, očistili kurišče peči ter odsvetovali nadaljnje kurjenje do prihoda dimnikarske službe. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Zdole.

Pijan trčil v pešca

V petek nekaj pred 14. uro se je na cesti med Krko in Grosupljem zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in pešec. Voznik je zaradi prevelike hitrosti in vožnje preblizu robu trčil v pešca, ki je hodil ob robu vozišča. Pri tem se je pešec lažje telesno poškodoval. V postopku je preizkus alkoholiziranosti pri vozniku pokazal 0.79 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka in mu je bil odrejen strokovni pregled. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOBNIK, izvod 2. GOBNIK;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRAD TREBNJE, izvod 9. MOTEL.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROSALNICE 2;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOŽAKOVO.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NA ŽAGO, izvod 5. CANKARJEVA;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MENIŠKA VAS 3, izvod 2. VAS PROTI DOL. TOPLICAM.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKOCJAN 2.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.