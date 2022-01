V tretjem poskusu izvolili nadomestnega romskega svetnika

17.1.2022 | 08:10

Trebanjsko romsko naselje Vejar (foto: arhiv DL)

Trebnje - V Občini Trebnje so včeraj volili nadomestnega svetnika, ki bo v tamkajšnjem občinskem svetu predstavljal romsko skupnost. Po uradnih podatkih trebanjske posebne volilne komisije so za romskega svetnika izvolili edinega kandidata za to mesto, Mateja Breznika. Zanj je volilo 58 od sicer 177 volilnih upravičencev.

Volilna udeležba je bila nekaj manj kot 33-odstotna, volitve pa so potekale mirno in brez posebnosti, je povedal predsednik trebanjske posebne volilne komisije Andrej Miklič.

Nadomestne volitve je trebanjska občina po smrti dolgoletnega romskega svetnika Matije Hočevarja avgusta 2019 prvič razpisala za jesen 2019, in jih, ker ni bilo kandidata za to mesto, morala razveljaviti.

Drugič jih je razpisala spomladi 2020 in nato zaradi razglašene epidemije covida-19 ustavila postopke. V tretjem poskusu so za dan novih volitev določili včerajšnjo nedeljo.

STA; M. K.