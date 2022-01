Doma za starejše v Mirni Peči ne bo

17.1.2022 | 09:15

V mirnopeški občini na druge načine skrbijo za njihove starejše občane, doma za starejše občane pa ne bodo gradili.

Mirna Peč - Prebivalstvo Slovenije se stara, vse več je starostnikov in tudi mirnopeška občina ni izjema. Po podatkih Statističnega urada RS je bilo julija lani v občini z dobrimi tri tisoč prebivalci starejših od 65 let 518 oseb, kar pomeni okrog 16,9 odstotkov. Najstarejši občanki bosta v tem letu dopolnili 97 let, najstarejši moški pa bo letos praznoval 95 let.

Skrb za starejše je tako v Občini Mirna Peč zelo pomembna, pove Nataša Rupnik, višja svetovalka za družbene dejavnosti in investicije in doda, da po njihovem vedenju večina starejših ostaja v domačem okolju.

Pa občina morda še razmišlja o gradnji svojega doma starejših občanov, kot je bilo nekoč slišati? Uredila naj bi ga v prostorih nekdanje osnovne šole na Trgu 8 v Mirni Peči, leta 2015 so na občino celo dobili pobudo zasebnega vlagatelja za dnevno varstvo starejših in dom starejših, razmišljali so tudi o medgeneracijskem centru.

Da tovrstnimi načrti niso aktualni, pove Rupnikova. Nekoč so na občini želeli v stari šoli organizirati domsko varstvo (celodnevno ali dnevno), vendar za to niso mogli pridobiti podpore države oz. enega od sosednjih domov starejših občanov, pa so poizvedovali v sosednjih domovih v Novem mestu, Trebnjem, Grosupljem. Potreb skorajda ni bilo. Zagotavljanje mreže domov za starejše pa je v pristojnosti države in ne občine, država bi tudi morala zagotoviti denar. Interesa za to ni bilo.

»V skladu z novim zakonom o dolgotrajni oskrbi naj bi storitev dolgotrajne oskrbe vsebovala vse obliki pomoči starejšim: tako v instituciji kot na domu, organizacija in plačilo storitev pa naj bi bila v pristojnosti države. V skladu s tem občina ne more načrtovati omenjenih storitev, se bo pa aktivno vključevala v skrb za starejše s spodbujanjem storitev v domačem okolju, da bodo lahko kar najdlje ostali doma,« pove Rupnikova.

Na kakšne načina občina pomaga in skrbi za starejše občane, ali razmišlja tudi o projektu Prostofer, si preberite več v aktualnem Dolenjskem listu.

