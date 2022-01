Največ okužb na nedeljo doslej, skoraj 5.000

17.1.2022 | 11:00

Foto: Bobo

V nedeljo so po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) ob 7901 PCR-testih potrdili 4967 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je bil 62,9-odstoten. Gre za največje število potrjenih primerov v nedeljo doslej. V primerjavi s prejšnjo nedeljo pa so tokrat potrdili 2452 več primerov okužb.

Po oceni NIJZ je v Sloveniji trenutno 70.760 aktivnih okužb, sedemdnevno povprečje pa znaša 6381.

Število aktivnih primerov okužb se je v primerjavi s prejšnjim dnevom povečalo za 3983. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov je višje za 352. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev znaša 3340, kar je 188 več kot dan prej.

Delež pozitivnih izvidov je za 4,6 odstotne točke višji kot dan prej in 14,9 odstotne točke višji kot prejšnjo nedeljo.

V nedeljo so opravili tudi 41.826 hitrih testov, katerih pozitivne rezultate preverjajo še s PCR-testi.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih NIJZ cepljenih 1.257.572 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.203.496.

Po podatkih covid sledilnika je v slovenskih bolnišnicah danes zjutraj ležalo 566 covidnih bolnikov (včeraj 549), od tega jih je 156 potrebovalo intenzivno nego (včeraj 157). Umrlo je sedem covidnih bolnikov.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo danes 23 covidnih bolnikov (včeraj 30), od tega 7 na intenzivni terapiji. Dva pacienta so sprejeli in jih sedem odpustili, dva sta žal umrla.

V SB Brežice imajo 12 covidnih bolnikov, tako kot včeraj. Nobenega niso sprejeli in nobenega odpustili.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 82, Ribnica 38, Kočevje 32, Metlika in Šentjernej 21, Trebnje 11, Šmarješke Toplice 10, Straža in Sodražica 9, Mirna Peč 8, Žužemberk 7, Črnomelj, Semič, Dolenjske Toplice in Škocjan 4, Loški Potok 2

Posavje - Krško 71, Sevnica 47, Kostanjevica na Krki 15, Brežice in Radeče 10

M. K.