Renault lani tretje zaporedno leto s padcem prodaje; clio iz Revoza še naprej dobro prodajan

17.1.2022 | 14:40

V Revozu (foto: arhiv DL; B. B.)

Pariz/Novo mesto - Francoski avtomobilski velikan Renault je lani še tretje zaporedno leto beležil padec prodaje, tokrat je bil ta 4,5-odstoten. Razlog je pomanjkanje čipov in njihova nova poslovna strategija, je današnjo objavo podjetja povzela francoska tiskovna agencija AFP.

Francosko podjetje je skladno z novo strategijo znižalo stroške in število zaposlenih, saj se je od količinske prodaje preusmerilo k dobičkonosnejšim produktom - v preteklih letih so namreč beležili rekordne prodaje nizkocenovnih vozil.

Renault je lani prodal skoraj 2,7 milijona vozil, kar je 1,2 milijona manj kot leta 2018, medtem ko so Volkswagen, Stellantis, Toyota in Hyundai-Kia utrpeli precej manjše padce prodaje.

Izvršni direktor Luca De Meo je v začetku meseca dejal, da zaradi pomanjkanja elektronskih delov niso izdelali načrtovanih 500.000 vozil. Direktor prodaje Fabrice Cambolive pa je prepričan, da bo prodaja tudi letos ostala stabilna, čeprav bi se po njegovem mnenju zaradi večjega povpraševanja lahko še okrepila.

Znamki znotraj Renaultove skupine Dacia in Alpine sta lani beležili višjo prodajo.

Hibridna in električna vozila so lani predstavljala 30 odstotkov Renaultove prodaje v Evropi, kar je 13 odstotkov več kot leto pred tem. Do leta 2030 si podjetje želi ta odstotek zvišati na 100.

Clio, ki ga izdelujejo tudi v novomeškem Revozu, je nadaljeval tradicijo najbolj prodajanega avta v Sloveniji.

Na lestvici Top 5 največkrat registriranih novih vozil v Sloveniji sta sicer dva modela iz Renaulta: ob Cliu na prvem še Captur na tretjem mestu.

M. K.