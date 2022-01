Nesreča pri Osojniku; z vojaškim helikopterjem v UKC

17.1.2022 | 18:20

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Danes ob 13.21 sta na cesti Štrekljevec - Jugorje pri Osojniku, občina Semič, trčili osebni vozili. V nesreči se je ena oseba poškodovala. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so jo oskrbeli in odpeljali v Zdravstveni dom Črnomelj. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, pomagali reševalcem in policistom ter z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine. Za sanacijo cestišča je poskrbel delavec cestnega podjetja.

Z vojaškim helikopterjem v UKC

Ob 15.39 je posadka helikopterja Slovenske vojske skupaj z dežurno ekipo HNMP na Brniku s helikopterjem prepeljala obolelo osebo iz Kočevja v UKC Ljubljana.

Protitočna raketa v gozdu

Ob 7.50 je bila v bližini naselja Bukovje, občina Brežice, v gozdu najdena protitočna raketa jugoslovanske izdelave. Pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi dolenjske regije ter gorenjske in ljubljanske regije sta nevarno najdbo varno uničila na kraju najdbe.

M. K.