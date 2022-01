Zaradi njih operacije še lahko izvajajo

Metlika - Včeraj je v Metliki potekala redna krvodajalska akcija, na katero se je odzvalo 120 krvodajalcev, od tega 15 novih, ki so kri torej darovali prvič. Na metliški območni organizaciji Rdečega križa ob tem opominjajo, da lahko kri daruje vsaka oseba med 18. in 65. letom starosti, ki tehta več kot 50 kg, je zdrava in se dobro počuti - moški na vsake tri mesece, ženske pa na štiri.

Krvodajalstvo je nujen del zdravstvene dejavnosti, zato je odziv v času covida še toliko bolj pomemben in zaželen. Redni in novi krvodajalci so lepo sprejeli nov način naročanja, opažajo tudi v Metliki in dodajajo, da njihovo humano dejanje omogoča, da se izvajajo vsi operativni posegi in tečejo vsi programi v slovenskih bolnišnicah, kolikor je to v teh razmerah pač mogoče, kajti vse zaloge krvnih skupin so trenutno zadostne.

OZ RK Metlika letos načrtuje še dve krvodajalski redni akciji, in sicer 4. junija ter 14. septembra.

