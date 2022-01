Nov omikronski rekord - skoraj 8.700 okužb; lahko v naslednjih dneh dosežemo 10.000?

18.1.2022 | 10:15

Omikron ima še vedno dovolj tarč, da se širi med slovenskim prebivalstvom.

Uradni podatki kažejo, da je bilo včeraj ob 13.803 PCR testih odkritih 8681 primerov omikrona, s čimer je bil dosežen rekord po številu okužb v enem dnevu. Visoko število pozitivnih pomeni posledično veliko število izolacij in karanten. Včeraj so pristojni predvideli izjeme. Te bodo od srede veljale v zdravstvu, sociali ter vzgoji in izobraževanju.

Podatki niso nepričakovani, saj so imele druge evropske države, ki so visoko precepljene, nekatere pa še imajo, podoben porast primerov. V teh državah pa ni prišlo do porasta hospitalizacij zaradi covida-19. Tudi v Sloveniji ga zaenkrat ni zaznati.

Delež pozitivnih testov je bil včeraj 62,9-odstoten.

Zabeležili so 1248 okužb več kot pred tednom, ko je število potrjenih primerov okužb prvič preseglo 7000. Takrat so zabeležili 7433 okužb, nato pa je bilo to število še nekoliko preseženo minuli petek, ko je bilo potrjenih okužb 7591.

Po oceni NIJZ je v Sloveniji trenutno 76.047 aktivnih okužb, sedemdnevno povprečje pa znaša 6882.

Število aktivnih primerov okužb se je v primerjavi s prejšnjim dnevom povečalo za 5287. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov je višje za 501. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev znaša 3592, kar je 252 več kot dan prej.

Po podatkih covid sledilnika je v slovenskih bolnišnicah danes zjutraj ležalo 575 covidnih bolnikov (včeraj 566), od tega jih je 154 potrebovalo intenzivno nego (včeraj 156). Umrlo je deset covidnih bolnikov.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo danes 25 covidnih bolnikov (včeraj 23), od tega 8 na intenzivni terapiji. Tri paciente so sprejeli in enega odpustili.

V SB Brežice imajo 13 covidnih bolnikov, včeraj 12. Dva so sprejeli in enega odpustili.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 156, Črnomelj 120, Trebnje 75, Kočevje 66, Metlika 48, Šentjernej in Semič 30, Žužemberk 24, Dolenjske Toplice 15, Mirna 13, Šmarješke Toplice 12, Šentrupert 11, Škocjan in Mirna Peč 10, Straža 9, Mokronog Trebelno 7

Posavje - Krško 138, Brežice 71, Kostanjevica na Krki 16, Sevnica 6, Bistrica ob Sotli 3, Radeče 1

M. K.