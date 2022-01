Zaželeno blago: baker s streh in meso iz skrinj; s snežnim količkom nad avtomobile

Na Policijski upravi Novo mesto so danes strnili poročilo o dogodkih na njenem območju od petka zjutraj do današnjih jutranjih ur.

Vlomi in tatvine

V Zasapu so neznani storilci v zadnjem tednu dni iz zapuščene stanovanjske hiše ukradli okoli štirideset metrov bakrenih žlebov in cevi. Lastnikov so povzročili za okoli 400 evrov materialne škode.

V petek popoldne so neznanci izkoristili kratkotrajno odsotnost lastnikov med 18. in 20. uro ter vlomili v hišo na Gmajni. Krški policisti so ugotovili, da so neznanci pregledali prostore hiše, kar precej razmetali, nazadnje pa iz zamrzovalne skrinje odnesli okoli 20 kg mesa. Lastnikov so povzročili za nekaj sto evrov škode.

V soboto zvečer so policiste klicali na Senovo, kjer je lastnik stanovanjske hiše ob vrnitvi domov ugotovil, da so mu v času odsotnosti vlomili. Policisti so opravili ogled kraja in ugotovili, da so storilci vlomili skozi stransko okno ter pregledali prostore. Oškodovanec pogreša nekaj denarja in zlatnine, skupaj pa so mu naredili za okoli 700 evrov škode.

Približno v istem času so vlomili tudi v hiši na Malem Kamnu. Tudi v tem primeru so storilci vstopili skozi okno. Po prvih ugotovitvah so iz hiše odnesli nekaj prihrankov, skupaj pa povzročili za skoraj dva tisoč evrov škode.

V ponedeljek zjutraj so novomeški policisti opravili ogled vloma v gozdarski objekt in priročno skladišče med Vahto in Gospodično. Med vikendom so storilci v objekt vstopili v oba objekta na silo in odnesli večjo količino pogonskega goriva ter lastnike oškodovali za vsaj tisoč evrov.

Poškodoval vozila, namenjena prodaji

V Stranski vasi so novomeški policisti popoldne opravili ogled kraja poškodovanja več vozil – po prvih ugotovitvah so neznanci (najverjetneje s snežnim količkom) poškodovali več rabljenih vozil, namenjenih prodaji. Na štirih vozilih so bila razbita ali poškodovana stekla, žarometi in pokrovi motorja. Samostojnemu podjetniku je storilec – osumili so 34-letnika iz okolice Šentjerneja – povzročil za vsaj osem tisoč evrov škode. Osumljenca bodo kazensko ovadili.

Veliko dela, a brez izkupička

V novomeškem Bršljinu so si neznanci naložili precej dela z vlomom v tam parkiran osebni avtomobil znamke Honda. Poskusili so vlomiti skozi vrata, a ni šlo, so pa poškodovali prednja in zadnja vrata na vozilu ter pri tem tudi odtrgali kljuko. V vozilo so nazadnje prišli skozi odklenjen prtljažnik, brkljali po žicah pod volanom, a jim vozila ni uspeli spraviti v pogon. Avto je bil sicer tam parkiran že od božiča, a je lastnik poškodbe opazil šele v nedeljo. Povzročili so mu za nekaj sto evrov škode.

V kombiju sveže nažagana drva

Novomeški policisti so v Suhorju v nedeljo popoldne ustavili kombinirano vozilo, v njem pa odkrili sveže nažagana drva. Z zbiranjem obvestil in preverjanjem pri revirnem gozdarju so ugotovili, da so drva nažagali v državnega gozda v okolici Soteške gore. Drva so zasegli. 36-letnega voznika kombija iz okolice Novega mesta bodo kazensko ovadili zaradi tatvine.

Prometne nesreče

Zaradi neprevidnega prehitevanja 32-letne voznice iz Makedonije se je v petek popoldne na novi krški obvoznici od hidroelektrarne proti centru mesta zgodila prometna nesreča, v kateri so se voznica in trije njeni sopotniki lažje poškodovali. Lažje se je poškodoval tudi voznik drugega osebnega avtomobila. Po prvih ugotovitvah ogleda je voznica prehitevala tovorno vozilo, a se ni prepričala, če to lahko stori varno. Zaradi prehitevanja v »škarje« je povzročila prometno nesrečo. Alkohola sicer pri nobenem od udeležencev niso ugotovili.

V petek popoldne, okoli šeste ure, se je na avtocesti Obrežje – Ljubljana, na relaciji od Drnovega proti Zalokam, zgodila prometna nesreča z eno lažje telesno poškodovano osebo. Prometni policisti so ugotovili, da je 38-letni voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti trčil v pred seboj vozeči avtomobil. Voznika tega avtomobila so z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico, kjer se je izkazalo, da je lažje poškodovan. Pri 38-letnemu povzročitelju so policisti izmerili stopnjo alkohola v izdihanem zraku – rezultat je pokazal 0,48 mg/l alkohola v izdihanem zraku!

V nedeljo zvečer se je v prometni nesreči v Žabji vasi v Novem mestu lažje poškodoval 21-letnik na skiroju. Po prvih ugotovitvah je na prehodu za pešce prečkal vozišče, ko se je vanj zaletela 82-letna voznica osebnega avtomobila. 21-letnik se je pri tem lažje poškodoval in so ga oskrbeli v novomeški bolnišnici. Policisti vse okoliščine nesreče še ugotavljajo.

V nedeljo, nekaj po eni popoldne, je zaradi nepravilnega prehitevanja prišlo do prometne nesreče na cesti od Osojnika proti Jugorju. Policisti so napisali plačilni nalog 42-letnemu povzročitelju nesreče, v kateri so bili (poleg njega) lažje poškodovani še dva njegova sopotnica ter voznik in sopotnik drugega vozila. Udeležencem so odredili preizkus alkoholiziranosti, ki pa ni pokazal prisotnosti alkohola.

Ni očistil vozila pred vožnjo

V petek dopoldne so krški policisti na Drnovem ustavili 65-letnega voznika tovornega vozila s prikolico, saj so drugi vozniki prijavili na številko 113, da iz vozila pada led in ogroža druge udeležence v prometu. Vozniku so napisali plačilni nalog, ker pred vožnjo ni primerno očistil vozila.

Pijan krožil po krožišču - komaj ga je zvozil



V petek zvečer so se sevniški policisti odzvali na klice o nezanesljivi vožnji voznika, ki je peljal po glavni cesti od Celja proti Krškemu. V Boštanju je komaj zvozil krožišče – naredil je dva kroga – nato pa nadaljeval z vožnjo proti Sevnici. Na Planinski cesti so vozilo ustavili. 47-letnemu vozniku so odredili alkotest, ki je pokazal 0,98 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

Zasegi vozil

Krški policisti so v petek popoldne v Brestanici zasegli kmetijski traktor, ki ga je 60-letni voznik brez vozniškega dovoljenja. Odredili so mu tudi preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,41 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

V petek zvečer so trebanjski policisti v Zapužah pri Mirni ustavili 45-letnega voznika kombiniranega vozila, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Za nameček je odrejeni preizkus alkoholiziranosti pokazal 1,05 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Kombi so zasegli, zanj pa uvedli postopek o prekršku.

V soboto zvečer so v Šentrupertu prometni policisti zasegli kombinirano vozilo 25-letnemu vozniku, ker je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja.

V noči na nedeljo pa so metliški policisti v Čurilah zasegli osebni avtomobil, ker ga je vozil 15-letnik, očitno brez veljavnega vozniškega dovoljenja.

Mejne zadeve in tujci

V petek dopoldne so črnomaljski policisti na obvoznici prijeli sumljivo osebo, državljana Afganistana, za katerega se je izkazalo, da je v Slovenijo vstopil na nedovoljen način.

Krški policisti so v nedeljo popoldne na počivališču ob avtocesti v Zalokah prijeli državljana Irana, za katerega se je izkazalo, da je državno mejo prestopil izven mejnega prehoda nekje na območju Obrežja.

Novomeški policisti so v ponedeljek opoldne na Vahti prijeli pet državljanov Afganistana, ki so v Slovenijo prišli na nezakonit način.

Brežiški policisti so popoldne na mejnem prehodu Rigonce prevzeli v postopek dva državljana Turčije, ki so ju pri mejni kontroli policisti postaje mejne policije Dobova odkrili v tovornem prostoru kombiniranega vozila. Voznika kombija, 32-letnega državljana Hrvaške, so zaradi suma storitve kaznivega dejanja pridržali in ga bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Še dva državljana Turčije, ki sta državno mejo prestopila izven mejnih prehodov, so prijeli v okolici Dobove. Po prvih ugotovitvah nista povezana s predhodnim primerom.

