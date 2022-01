Novi primeri ptičje gripe? Iz Krke pobrali poginula laboda in čapljo

18.1.2022 | 18:35

Simbolna slika (foto: Profimedia)

Danes dopoldne so iz reke Krke pri Drami, občina Šentjernej, gasilci GRC Novo mesto pobrali poginulega laboda. Iz Krke pri Čučji Mlaki pa so pobrali poginulo čapljo ter jo, tako kot laboda, predali dežurnemu delavcu Nacionalnega veterinarskega inštituta Novo mesto. Tam bodo zdaj ugotavljali, zakaj sta divji ptici poginili.

Konec minulega leta so poginulega laboda, okuženega s ptičjo gripo, našli v Krki v Novem mestu.

V Bršljinu ogenj iz dimnika na ostrešje

Ob 10.32 so v ulici Bršljin v Novem mestu gorele saje v dimniku večstanovanjskega objekta. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so goreče saje in ogenj, ki se razširil na bližnje ostrešje, pogasili, očistili dimniško tuljavo, s termovizijsko kamero pregledali ostrešje in dimnik ter odsvetovali nadaljnje kurjenje do prihoda dimnikarske službe.

M. K.