Smrtna žrtev nesreče pri Dobrovi; ukleščena v pločevini

19.1.2022 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Včeraj ob 18.06 je bližini naselja Dobrova, občina Krško, osebno vozilo zapeljalo s cestišča po brežini, se obrnilo na bok in zaletelo v drevo. V prometni nesreči je umrla ena oseba. Gasilci PGE Krško so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, s tehničnim posegom iz avtomobila izvlekli dve ukleščeni osebi, odklopili akumulator ter nudili pomoč policiji in reševalcem NMP Krško pri prenosu preminule in poškodovane osebe. Reševalci NMP Krško so poškodovano osebo oskrbeli na kraju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 11.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUTORAJ, TP FVE ZORENCI, TP GOLEK PRI DRAGATUŠU, TP VELIKA LAHINJA, TP ZORENCI;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZASTAVA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8.00 do 13.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRADNIK, izvod 1 Gradnik.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 11.00 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VIDMARJEVA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALA STRMICA;

- od 9.00 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVLJA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOBNIK, izvod 2. GOBNIK.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Libna, nizkonapetostno omrežje - Levo proti glavni cesti med 8. In 13. uro.

M. K.