Marjan Hribar o predsedovanju Svetu EU - Tuje politike navdušila penina in cviček

19.1.2022 | 13:00

Marjan Hribar, direktor JGZ Brdo, z vodjo kuharske ekipe v času predsedovanja Slovenije Svetu EU Tomažem Kavčičem.

Brdo, Šmarješke Toplice - Slovenija je v drugi polovici lanskega leta predsedovala Svetu EU in osrednja dogajanja ter sestanki so potekali na Brdu pri Kranju. Tamkajšnji javno gospodarski zavod (JGZ) od lanskega aprila vodi Dolenjec, mag. Marjan Hribar, tudi župan Občine Šmarješke Toplice, ki je za Dolenjski list razkril svoje vtise, izkušnje, mnenja.

Kako si boste kot direktor JGZ Brdo zapomnili čas predsedovanja, po čem vam bo ostal v spominu?

Predvsem si bom skupaj s sodelavci ta čas zapomnil po mnogih obiskih visokih gostov in po občutku ter pohvalah, da smo se kot gostitelji zares izkazali.

Kakšna je bila vaša naloga v tem času? Pred tem ste uspešno dokončali prenovo hotela Brdo, ki so se ga posluževali tuji gostje, zanj pa je načrt naredil Dolenjec, kajne?

Kot direktor sem bil odgovoren Vladi RS za izvedbo vseh protokolarnih storitev, vključno z vso logistiko, reševanjem varnostnih in covid situacij ter seveda za nudenje hotelskih in kulinaričnih storitev. Poseben izziv je bila prenova Elegans hotela Brdo, ki je nastal po idejni zasnovi in celotnem projektu šentrupertskega biroja Esplanada in Ruperta Goleta.

Ste na Brdu morda od blizu srečali kake tuje znane politike, ste s kom kaj spregovorili?

Veliko je bilo stikov z evropskimi voditelji. Gre za zares karizmatične ljudi različnih generacij, spolov in svetovnonazorskih prepričanj. V spominu mi bodo ostali pogovori s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen, z nekdanjim avstrijskim kanclerjem Sebastianom Kurzem, madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom, hrvaškim predsednikom vlade Andrejem Plenkovićem ter estonsko predsednico vlade Kajo Kallas. Teme pogovorov so bili predvsem posestvo Brdo in lepote Slovenije.

L. Markelj