Mariborčani so se oddolžili Krki

19.1.2022 | 07:30

Foto: OK Maribor

Maribor - Odbojkarji novomeške Krke so včeraj v Mariboru odigrali tekmo 13. kroga Sportklub prve lige. Krkaši so povedli in bili blizu zmage v drugem nizu, tedaj pa so Mariborčani poskrbeli za preobrat in na koncu zmago s 3:1. (-21, 23, 20, 20).

* Dvorana Tabor, gledalcev 100, sodnika: Milojević, Kramar.

* Merkur Maribor: Cafuta 1, S. Adžović, Kovačević, Pavlović 4, Bračko 18, Košenina, Donik 7, A. Adžović 3, Planinšić, Kržič 2, Ihbajri 20, Kovačič, Gergye 11.

* Krka: Hafner, Ožbalt, Erpič, Čopi, Borin, Travnik 12, Pulko 12, Lavrič 10, Peterlin 22, Hvala, Lindič 5, Renko, Koncilja, Jaklič.

Odbojkarji Krke so bili v dosedanjem delu prvenstva edini poleg ACH Volleyja, ki so premagali državne prvake. To je bilo takrat veliko presenečenje, Mariborčani so se jim za to želeli maščevati. Okoliščine niso bile najbolj na njihovi strani, saj zaradi praznikov in pozneje tudi zaradi težav z okužbami, niso igrali tekme, beležili pa so tudi izpad treninga.

In vse to se jim je poznalo, saj so potrebovali kar nekaj časa, da so ujeli pravi ritem. V odločilnih trenutkih prvega niza so dobili nekaj blokov, tako da so ga izgubili, mučili pa so se tudi v drugem. Gosti so še pred končnico vodili z 18:15 in kazalo je, da so zmožni pripraviti še eno presenečenje. Toda as razpoloženega Roka Bračka je Mariborčane povsem približal, Novomeščanom pa so se nato zatresle roke, po izidu 23:23 so storili dve napaki in izid je bil izenačen.

Dolenjci so zapravili priložnost, da v štajerski prestolnici osvojijo vsaj točko, še ene pa jim varovanci Sebastijana Škorca niso ponudili. V tretjem nizu so povedli z 9:4, v nadaljevanju ga mirno privedli h koncu, podoben razplet pa je imel tudi četrti niz.

V tretjem in četrtem nizu so bili gostitelji za razred boljši nasprotnik, tudi na račun manjka podajalca v novomeški vrsti. V začetku tretjega niza se je namreč poškodoval Svit Hafner, in ob dejstvu, da so krkaši v Maribor pripotovali brez drugega podajalca (manjkal je oboleli Nejc Kožar), je odgovornost organizatorja igre prevzel Žiga Čopi. Ta se je na mestu podajalca sicer solidno znašel, tudi navdušil z enoročno podajo, a krkaši realnih možnosti za preobrat več niso imeli.

Krkaše naslednja tekma čaka že to soboto ob 20. uri – v ŠD Marof bo nasprotnik ACH Volley.

* Izidi:

- torek:

Merkur Maribor - Krka 3:1 (-21, 23, 20, 20)

- sobota, 15. 1.:

ACH Volley - Salonit Anhovo 3:0 (14, 18, 20)

Črnuče - Panvita Pomgrad 3:1 (-15, 23, 21, 15)

- sreda, 12. 1.:

Hiša na kolesih Triglav - Calcit Volley 1:3 (-13, -14, 21, -22)

- lestvica:

ACH Volley 13 13 0 39:4 39

Merkur Maribor 13 10 3 33:16 31

Calcit Volley 13 9 4 30:19 27

Salonit Anhovo 13 6 7 24:25 18

Črnuče 13 5 8 19:27 15

Panvita Pomgrad 13 5 8 20:29 14

Krka 13 2 11 14:36 6

Hiša na kolesih 13 2 11 12:35 6

STA; M. K.