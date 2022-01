Ministrstvo in občina v skupno obnovo nekdanje PU v Krškem

19.1.2022 | 11:45

Zgradba nekdanje PU Krško vztrajno propada. (foto: arhiv DL; P. P.)

Ostale fotografije s podpisa sporazuma: Mestna občina Krško

Krško - Po več kot desetih letih propadanja objekta nekdanje policijske uprave Krško na Cesti krških žrtev 55 sta župan Mestne občine Krško Miran Stanko in minister za notranje zadeve Aleš Hojs včeraj v Krškem podpisala sporazum o sofinanciranju preureditve objekta. Tako bosta ministrstvo in občina skupaj začela obnovo leta propadajočega objekta sredi mesta.

Naložbo so ocenili na 1,7 milijona evrov.

Krška občina je decembra lani na podlagi menjalne pogodbe z Ministrstvom za javno upravo v zameno za prostore v uporabi Upravne enote Krško na naslovu CKŽ14 postala lastnik pritličja in prvega nadstropja objekta nekdanje policijske uprave. S podpisom sporazuma sta minister Hojs in župan Stanko uredila lastniška razmerja med ministrstvom za notranje zadeve in občino ter pristopila k obnovi.

Po pripravi projektne dokumentacije se bodo obnovitvena dela, kot napovedujejo na občini, predvidoma začela še v letošnjem letu in se po načrtih zaključila v sredini naslednjega leta.

Mestna občina Krško načrtuje, da bodo v obnovljenih prostorih v njeni lasti prostori Ljudske univerze Krško.

Objekt Policijske uprave v Krškem, kot je znano, sameva od preselitve PU v Novo mesto leta 2011.

M. K.