Velik porast - v torek več kot 12.000 okužb; v regiji največ Novo mesto (203)

19.1.2022 | 09:50

V torek so po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) ob 19.438 PCR-testih potrdili 12.286 okužb z novim koronavirusom. Gre za daleč največje število potrjenih primerov v enem dnevu doslej. Delež pozitivnih testov je bil 63,2-odstoten.

Prejšnje najvišje dnevno število potrjenih okužb, doseženo v ponedeljek, ko so jih potrdili 8681, so torkovi podatki presegli za 3605.

V laboratorijih na meji zmogljivosti

Stanje v laboratorijih je, kot so v ponedeljek pojasnili z Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo (IMI), na meji zmogljivosti oziroma je to že preseglo. V ponedeljek, ko so po besedah direktorja IMI Miroslava Petrovca prejeli preko 8000 vzorcev za PCR-testiranje, je tako okoli 2300 vzorcev ostalo neanaliziranih.

Vrh 26. januarja

Državni sekretar na ministru za zdravje Franc Vindišar je v današnji oddaji Televizije Slovenija Dobro jutro dejal, da so tudi v torek del testov zaradi preobremenjenosti laboratorijev zopet prenesli na današnji dan. Po njegovih besedah naj bi vrh petega vala epidemije covida-19 dosegli v naslednjem tednu, natančneje 26. januarja. Kasneje pa se bo najverjetneje odrazil tudi v povišanem številu bolnikov, ki bodo potrebovali bolnišnično oskrbo.

Po oceni NIJZ je v Sloveniji trenutno 84.262 aktivnih okužb, sedemdnevno povprečje pa znaša 7576, kar je 694 več kot dan prej. Število aktivnih okužb se je v primerjavi s prejšnjim dnevom povečalo za 8215. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev znaša 3982, kar je 390 več kot dan prej.

V torek so opravili tudi 88.244 hitrih testov, katerih pozitivne rezultate preverjajo še s PCR-testi.

Zaradi naraščanja števila okužb se je sicer spremenil protokol PCR-testiranja in je razen za rizične skupine, PCR-testiranje namenjeno le še potrjevanju pozitivnih izvidov hitrega testa ali samotesta. Tako je mogoče pričakovati, da se bo delež pozitivnih izvidov glede na opravljene PCR-teste, ki je danes znašal 63,2 odstotka, v naslednjih dneh še povečal.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih NIJZ cepljenih 1.258.191 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.204.513.

Po podatkih covid sledilnika je v slovenskih bolnišnicah danes zjutraj ležalo 566 covidnih bolnikov (včeraj 575), od tega jih je 154 potrebovalo intenzivno nego (enako kot včeraj). Umrlo je sedem covidnih bolnikov.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo danes 26 covidnih bolnikov (včeraj 25), od tega 8 na intenzivni terapiji. Štiri paciente so sprejeli in jih tri odpustili.

V SB Brežice imajo 14 covidnih bolnikov, včeraj 13. Enega so sprejeli in nobenega odpustili.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 203, Kočevje 112, Trebnje 93, Črnomelj 92, Ribnica 61, Metlika 54, Šentjernej 39, Semič 33, Šmarješke Toplice 29, Žužemberk 28, Dolenjske Toplice 22, Straža 20, Mirna peč 16, Mirna in Šentrupert 13, Mokronog Trebelno 12

Posavje - Krško 150, Brežice 133, Sevnica 86, Kostanjevica na Krki 16, Radeče 9, Bistrica ob Sotli 8

M. K.