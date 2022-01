Napovedali boj reklamnim tablam

19.1.2022 | 14:40

Simbolna fotografija (foto: arhiv; Skupina Očistimo Slovenijo reklamnih panojev)

Ribniško mestno jedro (foto: Občina Ribnica)

Ribnica/Kočevje - V Ribnici že nekaj časa ugotavljajo, da podobo starega mestnega jedra, ki je bila razglašena za kulturni in zgodovinski spomenik, kazijo nestrokovno in brez dovoljenj nameščene oglasne in informativne table. Lastnike objektov so zato pozvali, naj za namestitev pridobijo ustrezna soglasja. V Kočevju pa mnoge motijo predvsem reklamne table ob cestah.

V občini Ribnica ugotavljajo, da težavo v starem mestnem jedru predstavljajo predvsem reklamne in informativne table za lokale in različne dejavnosti na fasadah stavb, med katerimi je iz spomeniškovarstvenega stališča le malo kakovostnih in kot take kazijo zunanjo podobo mestnega jedra. Mnogi so namreč v preteklosti table nameščali brez soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki je potrebno za vsak poseg v kulturni spomenik.

Zato je občina lastnike objektov, na katerih so nameščene reklamne in informativne table brez ustreznega soglasja, pozvala, naj table odstranijo ter za namestitev novih pridobijo soglasje zavoda za varstvo kulturne dediščine. V primeru, da tega ne bodo naredili do aprila, na občini napovedujejo prijave na ustrezne inšpekcijske službe.

Napovedujejo tudi, da bo v letošnjem letu eden od pogojev za pridobitev občinskih sredstev za obnove fasad v starem mestnem jedru ta, da je oglasna in informativna tabla na objektu nameščena v skladu s pogoji in soglasjem zavoda za varstvo kulturne dediščine.

V občini Kočevje pa nekatere motijo predvsem reklamni panoji različnih trgovskih centrov, nameščeni ob cestah in ulicah, pogosto na javni razsvetljavi, kozolcih in drugje. Na občini zato trenutno popisujejo vse "tovrstne moteče elemente", nato pa bodo lastnike objektov pozvali, naj jih primerno uredijo, so na občini povedali za TV Slovenija,

STA; M. K.