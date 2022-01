150 let Gimnazije Kočevje

20.1.2022 | 08:00

Arhivska fotografija; Občina Kočevje

Kočevje - Na Kočevskem ob 150-letnici delovanja gimnazije obeležujejo tematsko leto z naslovom 150 let srednjega šolstva na Kočevskem. Jeseni 1872 je namreč prvo generacijo dijakov sprejela kočevska gimnazija, ki danes deluje v okviru Gimnazije in srednje šole Kočevje ter jo v kočevski občini vidijo kot glavni steber razvoja tamkajšnjega srednjega šolstva.

Gimnazija Kočevje je prvo generacijo kočevskih gimnazijcev sprejela jeseni 1872. Ker gimnazijska stavba ob ustanovitvi šole še ni bila dokončana, je pouk do šolskega leta 1874/75 potekal na različnih lokacijah v mestu.

V šolskem letu 1907/1908 se je šola razširila na popolno gimnazijo. Da bi si zagotovili dovolj vpisa ter bi omogočili obiskovanje pouka tudi kmečkim otrokom iz bolj oddaljenih krajev, je bilo ustanovljeno tudi društvo Nemški dijaški dom. Leta 1909 je bila gimnazijska stavba popravljena in dograjena.

Šola danes deluje v dveh stavbah, saj sta se leta 2012 vanjo združili Gimnazija Kočevje in Srednja šola Kočevje. V stavbi nekdanje srednje šole se izobražujejo dijaki v nižjem in srednjem poklicnem ter poklicno-tehniškem izobraževanju, v stavbi gimnazije pa so gimnazijci, ekonomski in strojni tehniki.

Gimnazija in srednja šola danes (arhiv šole)

Šola ima letos nekaj manj kot 400 dijakov, od tega okoli 40 odstotkov v programu gimnazija, preostali so v programih ekonomski tehnik, ekonomski tehnik PTI, mizar, obdelovalec lesa, oblikovalec kovin - orodjar, prodajalec in strojni tehnik. V programu gimnazija imajo dva oddelka, v vseh ostalih po eden. Nudijo tudi izobraževanje odraslih.

S prihodnjim šolskim letom na šoli uvajajo nov šolski program, računalniški tehnik. Program uvajajo na podlagi analize med učenci, ki je pokazala velik interes zanj, ter zaradi naraščajočih potreb lokalnega gospodarstva po tovrstnem znanju.

"Gimnazija in srednja šola Kočevje je danes s svojo 150 letno zgodovino nepogrešljiv del lokalne skupnosti. Njeni številni izobraževalni programi namreč nudijo možnost kakovostnega izobraževanja v okolju, s katerim je šola neločljivo povezana," so ob jubileju gimnazije zapisali na občini Kočevje.

Zato so letošnje leto v občini razglasili kot tematsko leto 150 let srednjega šolstva na Kočevskem. Gre za že 12. tematsko leto v občini.

STA; M. K.